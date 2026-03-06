La picaresca porta a oferir el lloguer de terrasses i terrenys
L’interès pel fenomen fa aflorar apartaments turístics il·legals i altres espais alternatius, segons denuncien les associacions hoteleres.
Roberto Bécares
La brutal demanda d’espais hotelers per poder viure l’eclipsi del segle del 12 d’agost al nord d’Espanya ha provocat que rebroti aquella picaresca espanyola tan pròpia en què els particulars volen fer l’agost. Mentre les associacions hoteleres denuncien l’aflorament de nombrosos "apartaments turístics il·legals", que demanen no pas menys de 500 euros per nit, hi ha qui fins i tot vol llogar no ja una casa o una habitació, sinó un tros de terreny per poder disfrutar de com el Sol s’amaga rere la Lluna en un esdeveniment que desperta interès mundial.
"Es lloga terreny ideal per veure l’eclipsi. Amb piscina. El lloguer és per dies. Fins a cinc persones. S’hi pot acampar. 300 euros", diu un anunci al portal Milanuncios sobre una parcel·la de lloguer a Aranda de Duero (Burgos). Hi ha qui lloga la terrassa, en aquest cas a Salou, a Tarragona, una de les províncies on es veurà millor l’eclipsi total. "Lloguer una hora terrassa àtic a primera línia de mar. Ubicació privilegiada. Vistes espectaculars. Orientació sud. Més de 40 m2. Preu: 900 €. Ideal per a càmeres de fotos, vídeo, TV, etc. Màxim 10 persones", assenyala l’anunci d’una agent de viatges.
Hi ha qui fins i tot ha posat la casa de lloguer en portals especialitzats com Wallapop, normalment utilitzats per vendre productes de segona mà. "Casa de poble a prop de les Quintanillas i a 7 quilòmetres de Lodoso, on se situa el centre astronòmic per poder veure l’eclipsi. A tan sols 10 minuts de Burgos capital. Ubicació excel·lent. 850 euros", diu un dels anuncis.
Un passeig en iot per 250 €
Les ofertes arriben per terra i mar. Al port de Cambrils, per exemple, s’ofereix un passeig en iot de cinc hores el dia de l’eclipsi per 1.200 euros amb un màxim de 10 persones. "No hi ha millor manera de contemplar l’eclipsi que des del mar, envoltat de silenci, elegància i una perspectiva immillorable: a bord del iot", indica l’anunci. També ofereixen aquesta experiència altres empreses nàutiques des del Masnou (Maresme) o Calafell (Baix Penedès) per 250 euros per persona.
El cas, però, és que l’oferta per disfrutar d’aquest esdeveniment astronòmic del segle és variada i per a tots els públics, tot i que limitada d’una banda pels preus i de l’altra perquè les places s’estan esgotant ràpidament en tota la franja nord d’Espanya, on hi haurà total visibilitat de l’eclipsi.
Picaresques al marge, són nombrosos els hotels que ofereixen experiències exclusives. El festival de quatre dies entorn de l’eclipsi organitzat per l’Hotel Mas d’en Bruno inclou degustacions gurmet, visites a vinyes del Priorat i el Montsant "on un enòleg explica com afecta el calendari lunar" el creixement del raïm, àpats enmig de vinyes, sopars "astrogastronòmics" i visites culturals. La tarda de l’eclipsi, els hostes del luxós establiment visitaran el parc astronòmic Muntanyes de Prades, on comptaran amb un espai exclusiu per seguir l’esdeveniment amb el sopar servit per La Boscana, el restaurant de Lleida dirigit pel xef Joel Castanyé que ha aconseguit aquest any la segona estrella Michelin. L’afluència és tan gran en aquesta zona de Tarragona –segons Protecció Civil hi haurà 85.000 desplaçaments el 12 d’agost– que molts càmpings i hotels només permeten reserves de més de quatre nits.
