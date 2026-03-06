FENOMEN ASTRONÒMIC
El preu dels allotjaments es dispara a les zones on es veurà l’eclipsi
Entre cinc i 10 milions de persones visitaran el nord d’Espanya per disfrutar de l’ocultació solar de l’agost. L’alta demanda provoca que s’arribin a pagar fins a 8.000 euros per nit i habitació
El sector viu amb preocupació la guerra de l’Iran, però no tem cancel·lacions
El càmping Prades Park ha notat «una anticipació molt alta a l’hora de reservar»
Roberto Bécares
El lema elegit per Castella i Lleó per a la Fira Internacional de Turisme (Fitur) d’aquest any va ser El cel ens ha elegit, amb referència a l’eclipsi solar únic en l’últim segle que es pot gaudir al nord d’Espanya el 12 d’agost, amb especial bona visibilitat en zones amb poca contaminació lluminosa. N’hi ha prou de donar un ràpid cop d’ull a portals de reserves d’habitacions com Booking per certificar que, sens dubte, els preus per reservar una estada o un apartament al nord castellanolleonès són siderals, estratosfèrics, fregant en alguns casos els 8.000 euros la nit per una habitació.
I és que el batejat com a eclipsi del segle, on la lluna taparà completament el sol al voltant de les 20.30 hores en una franja que travessa el nord del país, entrant per Galícia i sortint pel llevant i arribant a les illes Balears, atraurà entre cinc i 10 milions de visitants a aquestes zones, moltes d’aquestes estrangers. Aquests almenys són els càlculs de la comissió interministerial que fa mesos que dissenya amb particular zel l’organització de l’esdeveniment per garantir la mobilitat i la seguretat perquè el món sencer estarà observant el que passi a Espanya.
L’altíssima demanda d’espais hotelers ha disparat els preus, i no només en el triangle format per Lleó, Palència, Burgos i Sòria, províncies interiors on es presagia una fantàstica visibilitat i la cotització d’un llit voreja ja xifres de bogeria, sinó en nombroses províncies dins de l’esmentada banda, com la Corunya, Guadalajara o Tarragona. En aquesta última zona amb prou feines queden habitacions disponibles al Parc Natural de la Serra de Montsant.
"L’alta demanda turística en zones com el Priorat i la Conca de Barberà s’explica perquè aquestes comarques són dins de la franja de totalitat de l’eclipsi, és a dir, l’àrea per on passarà l’ombra de la lluna i on es podrà veure completament el sol ocultar-se darrere d’ella", apunta Jordi Ferrer, president de l’Associació Hotelera de Tarragona, que preveu un ple absolut a la província.
Aquests dies, malgrat les previsions d’alta ocupació, el sector es mostra preocupat per l’evolució de la guerra de l’Iran: "És un tema que ens preocupa, és un tema molt greu, i tant de bo el que està passant s’arregli al més aviat possible, però no temem cancel·lacions perquè aquesta zona és un destí segur", apunta Ferrer.
El Parc Astronòmic Muntanyes de Prades de Tarragona es convertirà aquells dies en la capital catalana de l’eclipsi, ja que serà el principal observatori de divulgació a Catalunya. Allà se celebraran mig centenar d’activitats que van des de tallers –per a adults i nens– a concerts, observacions i fins i tot sopars de cuiners amb estrelles Michelin. "Som en una zona que és de màxima protecció contra la contaminació lluminosa i, a més, tenim el segell Starlight. Resulta, a més, que el dia 12, a la nit, és el dia principal de la pluja d’estrelles de Sant Llorenç", assenyala Aleix Roig, guia astronòmic, astrofotògraf i coordinador de continguts del Parc. "Encara tenim places per als diferents paquets, però el problema més gran és on dormir. El primer anell al voltant del parc ja és ple", afegeix.
A Xalet de Prades, un complex d’allotjaments ecològics enmig de la natura, encara quedaven disponibles aquesta setmana iglús per 460 euros la nit. A Prades, els pocs apartaments que estan lliures es cotitzaven a 448 euros la nit, i alguns hotels de luxe, com l’Hostatgeria de Poblet o el Gran Hotel Mas d’en Bruno, que organitzarà un festival al voltant de l’eclipsi amb visites a cellers inclosos, estan pràcticament plens –es comercialitzen paquets de diversos dies–, igual com alguns càmpings de la zona, com el Prades Park. "Aquest any hem notat una anticipació molt alta a l’hora de reservar i hem donat prioritat als que venen de manera més regular; encara ens queda una mica d’espai", precisa Mireia Sans, directora del càmping.
El cartell de no hi ha espai disponible ha arribat ja fins i tot a alguns allotjaments de la costa, on càmpings com el Capfun Mirmanda, a Cambrils, ja no té espai disponible, una cosa que, d’altra banda, és habitual en aquestes dates. "A mesura que es van omplint les zones del parc natural, la demanda va en augment a Reus, Tarragona o Cambrils", matisa Ferrer, que precisa que si les primeres reserves, ja l’any passat, les van fer turistes estrangers, principalment nord-americans, "als quals els agraden molt aquests temes", últimament s’ha despertat molt l’interès del turista espanyol.
Deu vegades més cars
En un ràpid cop d’ull a portals de recerca d’habitacions es comprova que de cara al dia 12 es dobla el preu de l’habitació respecte a altres dies d’aquella mateixa setmana. Al Gran Claustre Boutique Hotel Altafulla, en plena Costa Daurada, per exemple, es passa de 140 euros a 280. D’altres establiments, com el Tancat de Codorniu, a Alcanar, ja no tenen espai lliure. La veritat és que costa trobar una habitació.
Les pujades registrades, tot i així, són lluny de les de Castella i Lleó, on els hostalatges valen 10 vegades més que en un dia normal. A Lleó, per exemple, una habitació familiar amb bany, amb cinc llits individuals, s’arriba a llogar per 7.956 euros. L’estada, dins d’un apartament, no inclou ni les tovalloles ni l’esmorzar, havent de pagar un suplement pel primer. Aquesta mateixa habitació una setmana abans costa només 142 euros. És, sens dubte, una oferta extraordinària, però el cert és que la baixa oferta hotelera i l’alta demanda han provocat que es disparin els preus com si la ciutat acollís la final de la Champions League.
L’habitació més barata de la ciutat de Lleó l’ofereix l’Hotel Real Colegiata San Isidoro, a 500 euros la nit per a dues persones, però la majoria tenen preus superiors i s’hi poden trobar habitacions fins i tot de més de mil euros. Els apartaments, per allò d’anar-hi amb la família o els amics, són els que es troben més disparats. "2.458 euros la nit. Apartament de 65 m2, dos dormitoris, un bany". Només una setmana més tard aquest mateix pis costa 200 euros.
