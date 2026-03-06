Projecten un canal paral·lel al riu Daró a la Bisbal d'Empordà per evitar inundacions en episodis de tempesta
Gerard Vilà / ACN
El Departament de Territori i l'Ajuntament de la Bisbal d'Empordà han signat un conveni per licitar la redacció d'un projecte per construir un canal de tres quilòmetres paral·lel al riu Daró i que ha de servir per evitar inundacions en episodis de tempesta. La consellera de Territori, Sílvia Paneque i l'alcalde de la Bisbal d'Empordà, Òscar Aparicio, assenyalen que es tracta d'una obra "històrica" pel municipi i que s'ha tornat "encara més necessària" amb els efectes del canvi climàtic. Paneque ha explicat que també es treballen en milloren en pobles de la zona del Baix Ter, com reforç de la mota del Daró i actuacions a les carreteres, ja que són zones que s'inunden ràpidament quan el riu desborda.
Pas endavant a la Bisbal d'Empordà per acabar amb les inundacions provocades pel desbordament del riu Daró en episodis de llevantades. L'Agència Catalana de l'Aigua a través del Departament de Territori i l'Ajuntament han signat un conveni per la redacció d'un projecte per construir un canal de tres quilòmetres en paral·lel al riu i que ha de servir per posar fi als problemes d'inundació del poble.
El cost de la redacció és de 145.489,89 euros que assumirà íntegrament l'ACA, mentre que el consistori es farà càrrec de l'IVA. El més important, però, és que l'ACA s'ha compromès a incloure l'obra com a prioritària i que pugui està llesta abans del 2030.
Per l'alcalde de la Bisbal, Òscar Aparicio es tracta d'un pas "molt important" i d'una obra "històrica i necessària" pel municipi, que s'ha vist afectat darrerament amb, per exemple, les pluges del temporal Harry.
"El problema que ens trobem habitualment és que el riu desborda i ho fa pel centre de la ciutat. Això inunda carrers i la part més antiga. Per fi veiem que, després de tants anys de demanar-ho, ara és possible i ens dona molta més seguretat", remarca Aparició.
A banda, l'alcalde ha destacat que un cop estigui llesta l'obra permetrà que la Bisbal pugui créixer a la zona del polígon, que també queda afectat quan hi ha episodis de pluja intensa. Actualment, no es poden obrir naus noves i, un cop resolts els problemes d'inundació, sí que es podrà ampliar.
Millores al Baix Ter
Paneque també ha reconegut que la Bisbal d'Empordà no és l'únic municipi afectat pels desbordaments del Daró. De fet, és habitual que, quan el cabal va molt alt a la Bisbal, al cap de poques hores ja vessa a Serra de Daró on, per exemple, fa pocs mesos va trencar la mota.
En aquest sentit, la consellera ha explicat que també treballen a la zona del Baix Ter, especialment en la millora de les motes, però també en les carreteres, que se solen inundar ràpidament quan hi ha un temporal de pluges.
El projecte contempla un canal de gairebé tres quilòmetres amb inici a la zona sud, proper a la piscina municipal i vorejaria el poble i el polígon industrial fins a la depuradora, per enllaçar de nou amb el curs del riu.
Un conveni per la Gi-660
A més del conveni per la redacció del canal, Paneque també ha signat un altre conveni de mobilitat, en el que el Departament de Territori cedirà un tram de la carretera Gi-660, coneguda com la carretera de la Ganga, a l'Ajuntament. De fet, des de fa temps aquesta via "funciona com un carrer" de la Bisbal i ara passarà a ser formalment un carrer del municipi.
La voluntat és arreglar-lo amb obres "que no es veuen" com soterrar les canonades i fer espais verds per un import d'1'5 milions, el 75% dels quals els pagarà Territori i la resta fons propis de l'Ajuntament de la Bisbal.
- Les monges benedictines que ofereixen retirs a Montserrat
- La Primitiva deixa un premi de 792.825,58 euros a Sant Vicenç de Castellet
- Què hauria passat si el jove polític de Manresa Sergi Perramon hagués dit sí a Aliança Catalana?
- Sergi Perramon, el polític que s'ha negat a encapçalar la llista d'Aliança Catalana per Manresa a l'Ajuntament i, per Barcelona al Parlament (dos cops)
- El jove de 22 anys que ha obert una xurreria a Artés: «El meu somni era obrir un negoci ambulant»
- Un igualadí que treballa a Iraq: 'Vaig tardar 13 hores entre sortir del país i agafar un avió per volar a Istambul
- Sempre que vinc al monestir, faig d’organista per a les germanes
- Mor el manresà de 102 anys Àngel Pla Sala, que havia treballat a l'Anònima