Regió7 llançarà pròximament Oférica: la nova manera de trobar descomptes geolocalitzats
Una forma pràctica d’estar informat i d’estalviar a través d’una plataforma que reuneix promocions i catàlegs adaptats a cada ciutat
Prensa Ibèrica fa un pas més per acostar informació útil i pràctica als seus lectors amb el llançament d’Oférica, una nova plataforma d’ofertes i descomptes integrada als seus mitjans digitals. L’objectiu és clar: ajudar els usuaris a descobrir promocions, catàlegs i cupons de manera senzilla, còmoda i adaptada a la seva ciutat.
Què és Oférica?
Oférica és la nova plataforma de promocions de Prensa Ibèrica, dissenyada perquè els lectors puguin descobrir, des dels mateixos diaris del grup, descomptes i catàlegs interactius de marques i comerços tant locals com nacionals. Gràcies al seu sistema de geolocalització, la plataforma mostra ofertes adaptades a cada ciutat. Això permet que el lector tingui accés a oportunitats d’estalvi rellevants des d’un únic espai, aportant més utilitat i proximitat.
Quins beneficis té per als lectors?
Amb Oférica, els usuaris accedeixen a un nou servei amb el qual poden estalviar en compres habituals gràcies a les promocions actualitzades. L’experiència és senzilla i directa: sense sortir del mitjà digital que consulten diàriament, els lectors poden trobar cupons, ofertes exclusives i catàlegs interactius que els connecten directament amb la compra del producte.
Com funciona Oférica?
El millor de tot és el seu accés fàcil: ràpid i intuïtiu. L’usuari accedeix a la plataforma des dels mitjans digitals del grup o des dels diferents canals d’accés com ara les xarxes socials o Google. Un cop dins, només ha de seleccionar l’oferta que li interessa i registrar-s’hi. Després de completar el procés, rebrà un correu electrònic amb el seu cupó o descompte. En el cas de promocions físiques, podrà bescanviar-les mitjançant un codi QR; si es tracta d’una oferta en línia, disposarà d’un codi alfanumèric per utilitzar al web corresponent. Pel que fa als catàlegs, l’usuari pot navegar per les seves pàgines, descobrir els productes disponibles i accedir directament al web del comerç amb un sol clic.
Quins beneficis té per als negocis?
Oférica es converteix en un nou canal estratègic per a marques i comerços que volen connectar amb clients de manera directa. Les promocions es publiquen dins de les capçaleres digitals de Prensa Ibèrica, cosa que aporta credibilitat, notorietat i confiança. Així, els comerços poden arribar a tota l’audiència digital de Prensa Ibèrica, apostant per un públic segmentat gràcies a la geolocalització.
El millor és que la plataforma permet als negocis autogestionar les seves pròpies ofertes i catàlegs de manera àgil i senzilla. Poden actualitzar promocions, adaptar missatges i activar campanyes segons les seves necessitats comercials en cada moment, fomentant el retorn dels usuaris i, per tant, aconseguint més vendes. Amb l’estrena d’Oférica, Prensa Ibèrica reforça el seu compromís amb el desenvolupament de tecnologies pròpies que apropin la xarxa empresarial local als seus lectors, incorporant una nova eina que uneix actualitat, consum i estalvi en un sol espai per al lector.
Si tens un negoci i estàs interessat a mostrar la teva oferta o catàleg a Oférica, no dubtis a escriure’ns a soporte@oferica.com.
