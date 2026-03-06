Reactivació
Reobre un altre restaurant de la Rambla tancat fa anys
Patricia Castán
Amb la Rambla en la tercera fase d’obres de reurbanització, alguns empresaris de la zona comencen a veure el final del túnel i s’atreveixen a aixecar persianes tancades fins i tot durant anys. El repte és resistir els pròxims mesos amb les rases, però aprofitar els preus del lloguer reajustats davant els perjudicis que comporten els treballs. Així ha passat amb un restaurant tancat des de la pandèmia, l’antic Taller de Tapas del número 108, que aquest cap de setmana preveu renéixer com a Tapas 108, amb una proposta de cuina mediterrània que no només apunta al turista, segons prometen els promotors.
El titular del nou restaurant, d’origen pakistanès, suma més de dues dècades amb negocis a la zona i en altres punts de Barcelona, en diversos casos amb socis d’origen indi que han apostat per invertir en la ciutat. A la mateixa Rambla l’estiu passat ja va obrir Cafetó (abans Ben & Jerry’s) al 116. I tenen altres locals d’hostaleria al Gòtic. També aglutinen tres botigues amb la marca La Casa de las Alpargatas i cinc botigues més de complements per a telèfons mòbils, expliquen a aquest diari fonts de l’empresa.
La nova aventura neix després d’una anàlisi detallada de la situació de l’eix més turístic de Barcelona, que ha comportat moments durs per al comerç des de l’inici de la reforma el 2024, amb afectacions en la facturació i en molts casos en la viabilitat d’alguns negocis. Però l’expectativa del final d’obres suposadament en el primer trimestre del 2027 porta alguns empresaris a avançar-se als previsibles increments de preus del lloguer que es produiran quan les excavadores surtin del vial i s’estrenin les voreres ampliades i transitables.
No és l’única novetat de la Rambla, on recentment va obrir 700 Milles després de ser adquirit per un empresari de Girona, a l’emplaçament que abans havia ocupat el popular Casa Joan, al número 12.
