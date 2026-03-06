Des de les 12h
Sense servei a la línia 1 de metro entre Carrilet i Hospital de Bellvitge per una avaria a les agulles
Els tècnics estan treballant a les vies en la incidència al final de línia
Glòria Ayuso
Una avaria en el canvi d’agulles a la línia 1 del metro de Barcelona ha deixat fora de servei el tram final de la xarxa. Els trens no circulen entre les estacions d’Avinguda Carrilet i Hospital de Bellvitge des de prop de les 12.00 hores.
Els treballadors i tècnics de TMB ja han baixat a les vies per realitzar la reparació del canvi d’agulles, que se situa just al final del recorregut de l'L1 a L'Hospitalet. De moment no hi ha una previsió de quan es recuperarà el servei, ha indicat TMB.
El servei sí que es presta des d’Avinguda Carrilet fins a Fondo, tal com s’informa per megafonia a totes les estacions.
D’altra banda, a causa d’una acumulació d’aigua, s’ha tancat l’accés a l’estació de Can Serra per l’avinguda amb el mateix nom. Per accedir al vestíbul d’aquesta estació cal dirigir-se al Parc de les Planes.
