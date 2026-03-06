Impacte socioeconòmic de TMB
El transport públic a Barcelona aporta el 0,7% del PIB i el 0,8% de l’ocupació a Catalunya
Un estudi revela que TMB reporta un valor total de 4.500 milions a la societat, quatre vegades més que el seu pressupost anual
A més de l’impacte econòmic directe, també estalvia 180 milions d’hores en desplaçaments, millora la qualitat de l’aire i redueix el soroll
Glòria Ayuso
¿Què passaria si el metro i l’autobús públics no existissin a Barcelona? La xarxa transporta 700 milions de viatgers anuals, dona feina a 30.700 persones i té un impacte econòmic de 2.500 milions d’euros anuals a Catalunya, cosa que suposa un 0,7% del PIB català (l’1,32% de l’AMB) i el 0,8% de l’ocupació.
TMB ha volgut treure pit aquest divendres en la presentació d’un estudi que mesura la seva aportació a la societat a la seu del Col·legi d'Enginyers. "Hi ha infraestructures que no funcionen i altres que sí", ha dit en la presentació el degà de la institució, Pere Calvet. Tota l’audiència de seguida ha pensat en l’altre operador ferroviari. En el cas del metro i el bus a Barcelona, el funcionament dels quals ha estat valorat pels usuaris amb la seva millor nota l’últim any (per sobre del 8), que funcioni adequadament estalvia 180 milions d’hores en desplaçaments, segons l’estudi.
El neci, el valor i el preu
"Cal posar en valor el que tenim, té una repercussió important", ha subratllat el conseller delegat de TMB, Xavier Flores. El metro i el bus incideixen directament en una millora de la qualitat de l’aire, ja que eviten l’emissió de 300.000 tones de CO₂, i permeten la reducció del soroll a la ciutat. Quantificat monetàriament, suposa un estalvi addicional de 2.000 milions d’euros. Perquè si els usuaris, en lloc d’anar en bus i en metro, anessin a peu, trigarien més temps, i si optessin pel cotxe es generaria una enorme congestió. "Seria un desastre", resumeix Flores.
L’exercici de quantificació serveix per mostrar que, tot i que el transport públic suposa una gran despesa per a l’administració, el seu retorn és encara molt més gran. "Són aspectes que impacten en la productivitat del país", assenyala el responsable de TMB, que no ha dubtat a afegir: "només el neci confon el valor i el preu".
Impacte de la nova transformació
Comptant l’impacte econòmic més enllà de Catalunya, el valor total és de 4.500 milions anuals, ha explicat el director del Centre d'Innovació del Transport, Sergi Saurí, responsable de l’estudi. Tenint en compte que el pressupost de l’operadora està al voltant dels 1.100 milions d’euros, el retorn seria quatre vegades superior. "El sistema necessita subvencions per funcionar. Aquests aspectes positius per a la societat, sumant l’impacte econòmic, social i mediambiental, són els que justifiquen les aportacions públiques", ha conclòs.
TMB es troba en un procés d’electrificació de la flota, adaptació de les cotxeres i creació de la infraestructura per poder comptar amb l’energia necessària per a tot el seu funcionament, cosa que suposa "un esforç enorme", en el que Flores ha qualificat "d'una revolució". L’estudi es farà a partir d’ara amb caràcter anual, de manera que mostrarà com va impactant aquesta transformació en l’aportació de nou valor social.
- Les monges benedictines que ofereixen retirs a Montserrat
- Sergi Perramon, el polític que s'ha negat a encapçalar la llista d'Aliança Catalana per Manresa a l'Ajuntament i, per Barcelona al Parlament (dos cops)
- El jove de 22 anys que ha obert una xurreria a Artés: «El meu somni era obrir un negoci ambulant»
- Què hauria passat si el jove polític de Manresa Sergi Perramon hagués dit sí a Aliança Catalana?
- La Primitiva deixa un premi de 792.825,58 euros a Sant Vicenç de Castellet
- Un igualadí que treballa a Iraq: 'Vaig tardar 13 hores entre sortir del país i agafar un avió per volar a Istambul
- Sempre que vinc al monestir, faig d’organista per a les germanes
- Mor el manresà de 102 anys Àngel Pla Sala, que havia treballat a l'Anònima