Seguretat
Eduard Sallent, excap dels Mossos, deixa el cos policial
Destituït per Illa després de la investidura, el comissari i actual cap de la Regió Metropolitana Sud ha demanat una excedència i serà baixa a finals de mes.
Germán González
El comissari Eduard Sallent, excap dels Mossos d’Esquadra i actual cap de la Regió Metropolitana Sud de la policia catalana, ha demanat una excedència i deixarà el cos en unes setmanes. El que va ser alt cap de la institució va ser destituït pel Govern de Salvador Illa després que, el dia de la investidura, l’agost del 2024, l’expresident Carles Puigdemont, que va viatjar a Barcelona, on va pronunciar un míting a Arc de Triomf, s’escapés del dispositiu policial malgrat que hi havia una ordre de detenció contra ell.
Sallent ha sol·licitat al departament de Recursos Humans del cos, de manera telemàtica, una excedència i la tramitació està prevista que acabi en unes setmanes. Diverses fonts han apuntat a aquest diari que Sallent va fer la seva petició de sortida de Mossos a través dels canals de recursos humans oficials, i que la tramitació d’aquest procés pot acabar a finals de març. Tot i que es desconeix el seu destí següent, no es descarta que la seva carrera es dirigeixi als serveis de seguretat del sector privat.
Ahir va informar els seus col·laboradors directes de la Regió Metropolitana Sud de les seves intencions i se’n va acomiadar agraint la seva col·laboració i el treball portat a terme en els gairebé dos anys que ha estat en aquest càrrec. Precisament, l’última actuació de Sallent com a comandament ha sigut el disseny i aplicació del pla de seguretat del Mobile World Congress celebrat aquesta setmana al recinte Gran Via de Fira Barcelona. L’operatiu, que es va reforçar pel conflicte bèl·lic a l’Orient Mitjà, va acabar dijous amb un descens del 49% dels delictes.
Dos períodes
Llicenciat en Filosofia, Sallent es va incorporar als Mossos el 1997. Va ser comissari en cap en dos períodes, entre juny del 2019 i novembre del 2020, nomenat per l’exconseller Miquel Buch, i entre el 17 d’octubre del 2022, designat per l’exconseller Joan Ignasi Elena, fins que va ser rellevat per l’actual consellera d’Interior, Núria Parlon, que va confirmar Josep Lluís Trapero com a director de la Policia i va designar Miquel Esquius nou comissari en cap.
Una altra polèmica en què es va veure esquitxat guarda relació amb la creació, per part de l’anterior equip d’Interior d’ERC, d’una nova plaça de major dels Mossos d’Esquadra. El 2024 Sallent va optar a aquesta plaça i la va guanyar, imposant-se a la comissària Alícia Moriana, actual número 2 del cos, que va impugnar les bases del procés. Encara no s’han resolt tots els recursos presentats, i per això la designació de la plaça no s’ha fet oficial. Amb la seva petició d’excedència, aquesta resolució queda a l’aire.
- Les monges benedictines que ofereixen retirs a Montserrat
- La Primitiva deixa un premi de 792.825,58 euros a Sant Vicenç de Castellet
- Què hauria passat si el jove polític de Manresa Sergi Perramon hagués dit sí a Aliança Catalana?
- Sergi Perramon, el polític que s'ha negat a encapçalar la llista d'Aliança Catalana per Manresa a l'Ajuntament i, per Barcelona al Parlament (dos cops)
- El jove de 22 anys que ha obert una xurreria a Artés: «El meu somni era obrir un negoci ambulant»
- Un igualadí que treballa a Iraq: 'Vaig tardar 13 hores entre sortir del país i agafar un avió per volar a Istambul
- Sempre que vinc al monestir, faig d’organista per a les germanes
- Mor el manresà de 102 anys Àngel Pla Sala, que havia treballat a l'Anònima