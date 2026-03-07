Estrangeria
Una entitat vinculada a CCOO tanca després de 40 anys ajudant immigrants
Toni Sust
El Centre d’Informació per a Treballadors Estrangers (CITI) existeix des de fa 40 anys. La seva creació va ser promoguda pel sindicat CCOO, al qual està vinculat. Durant aquest temps, s’ha dedicat a assessorar immigrants a localitats de tota Catalunya en qüestions relacionades amb la llei d’estrangeria. Ara el CITI es disposa a tancar. L’acomiadament col·lectiu amenaça 18 empleats, comptant el director, Carles Bertran, si bé en aquests moments és ja un administrador concursal que dirigeix el centre. Paradoxalment, el tancament s’aproxima quan falta un mes perquè comenci la regularització de 500.000 estrangers a Espanya, que sens dubte suscitarà molta consulta d’estrangeria.
L’entitat al·lega dificultats econòmiques insalvables, derivades de l’enduriment de les condicions per part dels Ajuntaments i altres administracions per als quals ha treballat tradicionalment. Però part dels empleats de l’entitat sospiten que el tancament respon, sobretot, a una raó: evitar que el CITI pagui gairebé un milió d’euros en el cas de l’advocada María Elena Bedoya, acomiadada després de més de 26 anys de servei al centre sense estar donada d’alta a la Seguretat Social, treballant com a falsa autònoma.
Denúncia
Bedoya va guanyar el seu cas al Jutjat Social i al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, i el CITI l’ha portat al Suprem, que està pendent de confirmar si l’accepta.
El CITI ha treballat en aquestes quatre dècades per a desenes d’Ajuntaments i altres administracions de Catalunya, si bé la seva plaça més forta era la de Barcelona, on va assumir fins al 31 de desembre les consultes d’estrangeria de Servei d’Atenció a Immigrants, Emigrants i Refugiats. Aquesta plaça li donava un 27% dels seus ingressos.
