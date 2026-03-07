Urbanisme
Inditex i Alcampo construiran per protegir-se d’inundacions
L’edificació del complex d’oficines de la marca tèxtil i del nou centre comercial de Sant Adrià s’adaptarà al risc a llarg termini d’un eventual desbordament del riu Besòs.
Jordi Ribalaygue
Les futures instal·lacions d’Inditex i Alcampo a Sant Adrià de Besòs, que s’inauguraran entre 2028 i 2030, es construiran elevades respecte al nivell del carrer com a mesura de protecció davant el risc d’inundació per riuada a llarg termini. La possibilitat d’un desbordament ocasional del riu Besòs, que discorre a uns 400 metres de distància, s’estima partint de pronòstics d’un eventual episodi virulent en un marge d’un segle i un altre de 500 anys. Les obres inclouran tasques de descontaminació dels terrenys on s’edificaran quatre blocs d’oficines de la firma tèxtil i un nou hipermercat, en solars contigus.
L’estudi hidràulic incorporat al projecte determina que les parcel·les del futur centre comercial i el campus d’Inditex es troben en zona inundable per a les prediccions d’una crescuda agressiva del Besòs dins d’un termini molt ampli, que abasta mig mil·lenni. "Es veuen afectades per les avingudes de 100 i 500 anys de període de retorn, a causa de la falta de capacitat de la canalització del riu Besòs en el seu tram final," avalua. El diagnòstic augura que, en una eventual crescuda, l’aigua podria arribar entre mig metre i un metre a l’escenari a 100 anys vistos i calats d’un a dos metres en la perspectiva a 500 anys. Davant aquests càlculs, el projecte contempla "mesures estructurals de mitigació", com està previst també que passi als immobles del futur barri de les Tres Xemeneies.
D’aquesta manera, la planta baixa del nou híper "se situarà per sobre del nivell dels carrers adjacents", per sobre de 7,75 metres sobre el mar, "a fi de complir amb la cota d’inundabilidad". La memòria del projecte urbanístic diu que "millorarà" la situació de la botiga existent i condemnada a la demolició, "que és en una cota aproximada de 5,50 metres, molt més vulnerable a la inundació".
Quant a les oficines d’Inditex, indica que la planta baixa "estarà alçada respecte als carrers limítrofs", per sobre de 7,40 metres sobre el nivell del mar. El document afirma que, d’aquesta manera, resulta possible instal·lar "un aparcament subterrani amb les seves entrades per sobre de la cota d’inundabilidad per evitar inundacions".A més, un dels dos accessos principals al complex serà mitjançant escales i rampes, per salvar el desnivell des d’una cota de 4,80 metres sobre el nivell del mar. L’estudi hidràulic afegeix que "serà necessari garantir vies d’evacuació de la planta inferior del nou centre empresarial d’Inditex". Entre les criteris per reurbanitzar l’avinguda de la Platja, també figura minimitzar els riscos per inundabilidad.
D’altra banda, el pla de millora urbana promogut per les dues companyies, que l’ajuntament de Sant Adrià ha aprovat inicialment, diu que "tot l’àmbit d’actuació té la consideració de zona potencialment contaminada". Les parcel·les van estar ocupades per fàbriques en el passat i els sondejos practicats fins ara detecten restes tòxiques al subsol que sobrepassen els llindars de protecció per al medi ambient i la salut.
Residus industrials
La memòria del projecte en potència apunta que els primers estudis sobre l’estat del solar on s’erigirà l’hipermercat "denoten la presència per sobre dels valors de referència d’arsènic, antimoni, plom, zinc, hidrocarburs aromàtics policíclics i hidrocarburs totals de petroli". Precisa que aquests compostos es detecten "concentrats en punts concrets i, especialment, a la cantonada sud" de la superfície.
L’altre focus on apunta que afloraran residus d’origen industrial és a l’avinguda de la Platja, el passeig contigu al futur complex que se sotmetrà a una reforma finançada per Alcampo i Inditex. "Hi ha constància de contaminació de terres provocada per activitats industrials històriques", assenyala el document. Afegeix que una anàlisi de l’Agència de Residus de Catalunya (ARC) de 2016 va concloure que el risc per a la salut a l’avinguda és acceptable. El projecte no descarta que apareguin rebutjos a retirar sota un extrem de la parcel·la que el centre comercial cedirà perquè Inditex instal·li els serveis centrals de Massimo Dutti, Bershka, Oysho i Lefties.
En tot cas, el pla estableix que "serà necessari acompanyar els projectes d’edificació i urbanització amb els projectes de descontaminació corresponents". Estipula també que, "prèviament a qualsevol obra d’urbanització o construcció, cal disposar d’un informe de l’ARC que determini que el terra és apte per als usos previstos".
