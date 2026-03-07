tribunals
Un jutge investiga una mort per cremades a Bellvitge
El pacient, un home de 70 anys amb una traqueotomia, va patir ferides al 18% del cos mentre es dutxava sense supervisió.
Germán González
El 4 de gener del 2024, l’Eduardo, de 70 anys, va ingressar a l’hospital de Bellvitge per una pneumònia greu. Portava una traqueotomia i, amb els antibiòtics subministrats, va anar millorant durant les setmanes següents. No obstant, quan semblava que rebria l’alta hospitalària per continuar el seu tractament en un altre lloc, a causa de la «gran fragilitat pel seu estat de salut», va patir un greu contratemps.
Va ser el 13 de febrer del 2024 quan l’Eduardo s’estava dutxant. Tot apunta que va relliscar mentre sortia aigua molt calenta i no va poder avisar pel botó d’emergència, al no poder aixecar-se pel seu estat de salut feble, ni xisclar per la traqueotomia. A conseqüència d’estar-se molt temps sota una aigua molt calenta el pacient va patir cremades de segon grau que van afectar a prop del 18% del seu cos. En concret a braços, mans, pit, abdomen i la part anterior de les cames.
Aquell mateix dia, el seu fill Óscar Martínez va rebre la trucada d’una doctora de l’hospital. «M’expliquen que havia patit un accident a la dutxa i que tenia una gran cremada al cos. A l’anar-lo a visitar vaig veure que tenia embenades les mans, les cames i el tors», explica l’Óscar. Durant aquesta trobada narra que el seu pare s’intentava comunicar amb gestos, ja que no podia parlar, per transmetre-li que «alguna cosa no anava bé». Assegura que es va adonar de tot al ser «conscient de tota la situació, tenia les facultats cognitives intactes».
Ni l’Óscar ni el seu lletrat, Daniel Salvador, de Vosseler Advocats, saben el temps que va poder passar abans que el pare va ser atès però suposen que va ser «una exposició prolongada» per la gravetat de les ferides que tenia. El fill assenyala que durant tot el procés de patir aquestes cremades el seu pare «va estar conscient» i sol, pel que no va poder alertar per estar impedit per la traqueotomia. En aquest sentit remarca que ningú de l’hospital s’ha posat en contacte amb la família per explicar què va passar a les dutxes «ni per disculpar-se».
L’Óscar explica que a l’habitació del seu pare hi havia «tres doctores que estaven a la defensiva» i que li van dir que davant la gravetat de les ferides el traslladarien de manera urgent amb una ambulància medicalitzada a l’Hospital Vall d’Hebron. Segons assenyala el fill, el metge que el va rebre en aquest centre sanitari es va sorprendre al constatar que les ferides les va patir en un altre hospital, «però no va fer més comentaris».
L’Eduardo va ser ingressat a l’uci de cremades de la Vall d’Hebron i s’hi va estar gairebé durant dues setmanes. Malgrat que va rebre tractament per aquestes lesions i va ser operat, va morir el 28 de febrer del 2024 per una fallada multiorgànica. La família creu que la mort és a conseqüència de tenir un 18% de la pell cremada i per això consideren que hi ha una suposada responsabilitat de l’hospital de Bellvitge en aquesta mort.
Poc després de la mort de l’Eduardo es va iniciar un procediment al Jutjat d’Instrucció número 32 de Barcelona, ja que la causa de la defunció havia sigut per greus cremades i constava el pacient com a donant d’òrgans. Durant gairebé un any, el jutjat va estar esperant l’autòpsia definitiva del pacient. Després de rebre la informació i veure que la família havia donat el consentiment per donar les còrnies, el jutjat va arxivar la causa al considerar que havia sigut un desgraciat accident.
Ho va fer sense practicar cap de les diligències sol·licitades per la família de l’Eduardo que va recórrer la decisió judicial davant l’Audiència de Barcelona. Fa un mes el tribunal va ordenar que es reobrís la investigació per determinar si va existir «una possible negligència» en la mort del pacient, al no tenir cap supervisió a la dutxa.
Planta 12
L’Audiència insta el jutjat a prendre declaració al sanitari que firma l’informe amb les lesions. A més, els lletrats de la família reclamen conèixer el quadrant de personal del dia de les cremades en la planta 12 de Bellvitge per saber com s’organitzaven per atendre els pacients.
En aquest sentit, l’acusació considera que, presumptament, hi ha una «clara mancada de deure de cura per part del personal de l’hospital de Bellvitge» en l’atenció a l’Eduardo, ja que mantenen que no es va supervisar la seva dutxa malgrat tractar-se d’un pacient amb «gran fragilitat» per la traqueotomia que portava.
