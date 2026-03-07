Les places de dermatologia són la primera elecció que hi ha en el MIR
Nieves Salinas
Dermatologia no és només l’especialitat mèdica més ben pagada, és la reina del MIR. El 2025 va esgotar totes les seves places el primer dia d’adjudicació. Aquest 2026, ofereix 140 places, nou més que en l’anterior convocatòria, i la història. ¿Què la fa tan atractiva? «Que és espectacular», conclou la doctora Isabel Belinchón, vicepresidenta primera de l’Acadèmia Espanyola de Dermatologia i Venereologia (AEDV). L’AEDV compta amb 3.400 dermatòlegs registrats, la majoria amb pràctica a Espanya.
També és una de les especialitats amb més llistes d’espera en la sanitat pública. Amb dades del Ministeri de Sanitat del primer semestre del 2025, l’espera per a una primera consulta amb el dermatòleg és de 121 dies. Així doncs, molts pacients acaben decantant-se per les consultes privades per evitar les llistes d’espera de la pública. Belinchón assenyala que els joves metges no trien dermatologia només per no fer guàrdies de 24 hores –únicament grans hospitals tenen aquesta especialitat de guàrdia.
Moment dolç
Tampoc creu que els residents elegeixin dermatologia per anar-se’n a treballar a la sanitat privada, on poden cobrar fins a 80.000 euros bruts anuals, segons una anàlisi de la consultora LHH Recruitment Solutions. «Cada comunitat autònoma té els seus salaris i, sens dubte, els dermatòlegs possiblement seran els que menys cobrin perquè, precisament, no fan guàrdies», matisa Belenchón.
Els especialistes atribueixen el seu auge sobretot al moment dolç que viu l’especialitat, amb noves alternatives terapèutiques i avenços recents que obren un horitzó prometedor tant en tractaments com en recerca, fent-la especialment atractiva per als residents que s’hi acosten.
