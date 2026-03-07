"M’ho vaig creure i ho vaig buscar"
Sandra Lainz és cap de la Policia Municipal de Mollet del Vallès i Raquel López és inspectora en cap de la comissaria de la Policia Local de Valls. Totes dues coincideixen que els obstacles i reptes dins del cos provenen més d’autoexigències personals que del mateix entorn laboral.
López, que compta amb un grau en Dret, diu haver patit la síndrome de l’impostor
A Lainz li va néixer la vocació des del seu entorn, ja que tenia un familiar a les forces de seguretat
Ariadna Miranda
Sandra Lainz i Raquel López comparteixen professió i part de la seva història personal. Lainz és cap de la Policia Municipal de Mollet (Vallès Oriental) i López és inspectora en cap de la comissaria de la Policia Local de Valls (Alt Camp). En un context en què creix la presència femenina en un sector històricament tan masculinitzat com el de les policies locals, totes dues expliquen a EL PERIÓDICO en ocasió del 8M la seva història personal des de dues perspectives diferents.
Segons dades de la Diputació de Barcelona, Mollet del Vallès és una de les tres ciutats de la província barcelonina que superen el 20% de presència femenina a les plantilles. En canvi, López és l’única dona que ocupa un lloc de direcció a tota la província de Tarragona i a la seva comissaria només el 10% són dones. Totes dues coincideixen, ara bé, que els obstacles i reptes dins de la professió provenen més d’autoexigències personals que del mateix entorn laboral. "Ha sortit de mi voler demostrar que tenia la mateixa capacitat que un home", admet Lainz.
En la mateixa línia, López explica que en determinats moments ha experimentat el conegut com a síndrome de l’impostor. Malgrat comptar amb un grau en Dret i un postgrau en especialització en Gestió Pública de la seguretat local, reconeix que en ocasions sent que ha d’estar constantment demostrant la seva vàlua. Així mateix, la inspectora en cap de Valls assenyala que en algunes situacions ha percebut que les seves decisions eren més qüestionades, cosa que la portava a plantejar-se: "Si això ho hagués dit un home, ¿també l’haurien qüestionat?", es pregunta.
A Laínz li va néixer la vocació des del seu entorn proper, ja que tenia un familiar en les forces i cossos de seguretat de l’Estat. "Les anècdotes que em comptava van despertar en mi molta curiositat", explica. Després d’una dècada treballant en comerços i empreses privades, no va ser fins als 32 anys que va decidir fer oposicions. "Ho vaig pensar un dia i un altre, fins que va arribar un moment en què vaig pensar: ‘¿I per què no?’. M’ho vaig creure i el següent pas va ser anar a buscar-ho", rememora aquesta policia. Va aprovar a la primera i, l’1 d’agost del 2006, va fer la seva primera patrulla. "Ho recordo perfectament, era un dia de mercat municipal", explica encara emocionada a aquest diari.
López explica que, mentre estudiava la diplomatura de Magisteri i treballava com a cambrera en un bar de Salou, va intentar en tres ocasions accedir al cos dels Mossos d’Esquadra, però no va superar el procés de selecció per la seva altura. Un client li va suggerir provar a la policia local. "La meva primera pregunta va ser: ¿Com ho he de fer?", relata. Poc després, va començar la formació com a interina i, després del seu primer contacte amb la professió, va pensar: "Això ha de ser la meva feina".
Trajectòries
Des d’aquell moment, la seva trajectòria no ha deixat d’avançar. El 2000 va obtenir una plaça com a interina a Salou (Tarragonès); el 2001, va aconseguir una plaça fixa en Mont-roig (Baix Camp), i el 2006 ja ocupava la categoria de cap. El 2011 va ser cedida a la Policia Local de Salou i, el 2018, es va presentar per a sargenta cap a Montblanc (Conca de Barberà), on va exercir la posició durant cinc anys consecutius. Finalment, el 2023 va tornar a presentar-se, aquesta vegada, per a la plaça d’inspectora en cap a la comissaria local de Cambrils (Baix Camp). Des del 2024 exerceix aquest càrrec a la comissaria de Valls.
Per la seva banda, Laínz va treballar com a agent de patrulla fins a 2014, quan es va presentar a les oposicions per a cap. Durant els següents vuit anys va exercir com a cap de torn, organitzant patrulles i coordinant decisions operatives. Des del 2022 és cap de sala de comandament, on gestiona les necessitats de les unitats policials i activa els recursos pertinents.
Per a la policia de Mollet, la presència femenina forma part de la quotidianitat del cos. "És cert que a la nostra comissaria hi ha hagut més dones policies de l’habitual", apunta, en relació amb una plantilla amb històric protagonisme femení des de l’alcaldia (1987-2003) de la històrica Montserrat Tura. Quan Laínz es va incorporar al cos, ja hi treballava una agent molt veterana, María Luisa, a qui considera un referent. "Probablement, ella sí que va viure més aquesta bretxa de gènere, una cosa que jo no he percebut", apunta. "Crec que les companyes que van anar abans que nosaltres ens han fet la vida més fàcil", afegeix. La seva experiència és una mica diferent de la López, que opina que "ens queda molt per fer". Per a la inspectora en cap, "encara no tenim una presència efectiva, sobretot en càrrecs importants".
- Les monges benedictines que ofereixen retirs a Montserrat
- La Primitiva deixa un premi de 792.825,58 euros a Sant Vicenç de Castellet
- Què hauria passat si el jove polític de Manresa Sergi Perramon hagués dit sí a Aliança Catalana?
- Sergi Perramon, el polític que s'ha negat a encapçalar la llista d'Aliança Catalana per Manresa a l'Ajuntament i, per Barcelona al Parlament (dos cops)
- El jove de 22 anys que ha obert una xurreria a Artés: «El meu somni era obrir un negoci ambulant»
- Un igualadí que treballa a Iraq: 'Vaig tardar 13 hores entre sortir del país i agafar un avió per volar a Istambul
- Sempre que vinc al monestir, faig d’organista per a les germanes
- Mor el manresà de 102 anys Àngel Pla Sala, que havia treballat a l'Anònima