Emergències
Nou SOS de l’ambulància de la Guàrdia Urbana a l’Hospitalet
Àlex Rebollo
Els treballadors vinculats a l’ambulància de la Guàrdia Urbana de l’Hospitalet de Llobregat (Barcelonès) denuncien que fa tres mesos que no cobren les seves nòmines i que estan travessant "una situació insostenible". Els Tècnics en Emergències Sanitàries assenyalen que l’empresa adjudicatària del servei d’ambulàncies, Consorci de Transport Sanitari de Girona (CTSG), "ha caigut en una crisi econòmica severa amb comptes embargats i enfronta múltiples denúncies per impagament a treballadors". A l’Hospitalet, els problemes del CTSG estan centrats en l’ambulància de la Guàrdia Urbana, coneguda com a INDIA, amb més de 40 anys d’història. Els treballadors assenyalen que, malgrat els problemes econòmics, han continuat donant el servei, però adverteixen que "aquest sacrifici i compromís no poden prolongar-se sense l’aliment econòmic corresponent".De fet, la companyia ja ha afrontat altres conflictes amb els seus empleats a Girona, on els Mossos d’Esquadra han detingut recentment dos treballadors del CTSG després de les destrosses a catorze ambulàncies de l’empresa al febrer.
.Els tècnics de la unitat apunten que en l’actualitat el servei, que està actiu durant les 24 hores del dia, va a càrrec de nou empleats, a qui ja es deuen uns 7.000 euros per cap. Entre aquests empleats, assenyalen, hi ha famílies senceres que depenen d’aquest sou, però que no ingressen res des de desembre: "No es pot allargar més aquesta agonia". Els tècnics no descarten mobilitzacions si no aconsegueixen una solució satisfactòria. ERC-EUiA, PP i Comuns van emetre dimarts un comunicat en el qual reclamen a l’equip de govern que prengui mesures per "garantir els drets laborals". Els treballadors sol·liciten a l’Ajuntament que "intervingui immediatament i prengui mesures efectives". L’executiu local es va reunir amb l’empresa a càrrec de l’ambulància municipal dimecres i, expliquen fonts municipals, contemplen la possibilitat que una companyia més gran els compri i es faci càrrec del deute.
