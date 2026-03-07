A Catalunya
Les oposicions a professor d’FP reuneixen desenes d’aspirants entre nervis i vocació docent
Una trentena de candidats s’examinen a l’Institut Escola del Treball de Barcelona en una jornada dividida entre una prova pràctica al matí i una altra de teòrica a la tarda
Oposicions | Més de 4.000 aspirants per cobrir 1.100 places docents d’ESO, batxillerat i FP
Daniela Cabeza
«Estava desesperada i molt perduda. M’hauria anat bé poder parlar amb algú que m’orientés». Aquesta és una de les veus d’una candidata biòloga que s’ha presentat aquest dissabte a les oposicions per a docent de formació professional a l’Institut Escola del Treball de Barcelona.
Després de 25 anys treballant en un laboratori, aquesta aspirant va decidir fer un gir a la seva vida professional després que el tancament de la seva empresa l’obligués a replantejar-se el futur. Actualment, treballa en una escola fent classes en un cicle formatiu de grau mitjà relacionat amb l’àmbit agrari i la jardineria.
Aquestes són les seves primeres oposicions i reconeix que afronta la prova amb molts nervis, tot i que durant l’últim any s’ha dedicat intensament a preparar-les.
Una seu d’oposicions a Barcelona
Entre 25 i 30 aspirants s’han congregat al centre per enfrontar-se a una prova que pot marcar el seu futur professional. La jornada d’examen es divideix en dues parts. Durant el matí, els opositors fan la prova pràctica, i a la tarda està prevista la part més teòrica, centrada en el desenvolupament de continguts del temari.
Entre els aspirants hi havia perfils diversos, des de persones que s’hi presenten per primera vegada fins a docents que ja compten amb experiència a les aules.
Canvi professional
És el cas d’una altra candidata, química i professora des de fa cinc anys en un centre educatiu de l’Hospitalet de Llobregat. En el seu cas, es tracta de la seva segona vegada en unes oposicions, ja que ho va intentar en una convocatòria anterior fa alguns anys.
Actualment, treballa com a professora de formació professional, una etapa educativa que assegura preferir davant l’educació secundària obligatòria (ESO). Segons explica, l’alumnat d’FP acostuma a tenir més clar el seu interès per la formació que està cursant. En canvi, considera que a l’ESO «són més complicats de tractar».
La docent reconeix que en aquesta ocasió no ha pogut dedicar gaire temps a la preparació i que s’hi ha presentat principalment per veure com li sortia l’examen.
Preparació per compte propi
Totes dues coincideixen a assenyalar que la preparació d’aquestes oposicions es fa en gran part per compte propi, a causa de l’escassetat d’acadèmies o recursos específics per als aspirants de formació professional.
Mentrestant, la jornada continua amb l’expectativa dels que busquen aconseguir una plaça en l’ensenyament públic.
