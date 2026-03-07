Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Rodalies tancarà una via dels túnels del Garraf a partir del 16 de març

Pau Lizana Manuel

Barcelona

Amb un discret missatge a la seva web oficial, i amb un missatge a X (l’antic Twitter) publicat ahir a les 20.34 hores, Rodalies va confirmar que les obres de manteniment als túnels del Garraf començaran dilluns vinent 16 de març. A falta de 10 dies perquè comencin els treballs d’Adif, encara no estava confirmada la data d’inici de les afectacions, que deixaran inoperativa la via de tren més pròxima al mar durant almenys tres mesos, fins al juny.

Els trens de Regionals circularan fins a Sant Vicenç de Calders, des d’on salparan busos substitutoris fins al Prat de Llobregat. Que els busos no arribin fins a Barcelona respon a una petició de diverses plataformes d’usuaris, ja que creuen que des del Prat –on poden agafar-se metro, busos i els vuit trens per hora i sentit que Renfe ha disposat per a aquest tall– és més fàcil arribar a les estacions de Sants, Passeig de Gràcia i Estació de França en les quals s’aturen normalment els seus trens. En anteriors talls, els busos havien arribat fins a la Zona Universitària de Barcelona, un punt que les plataformes creuen massa allunyat del centre.

Reforç de busos

A més d’aquests vuit trens per hora i sentit entre Barcelona i el Prat, també circularan sis trens per hora i sentit entre Barcelona i Castelldefels; quatre trens per hora i sentit entre Barcelona i Garraf i dos trens per hora i sentit entre Barcelona i Sant Vicenç de Calders de l’R2 Sud. El pla alternatiu de transport contempla també que la Generalitat continuï mantenint el reforç de la flota d’autobusos interurbans. Preveu reforçar les línies e16 (Barcelona-Sitges); e15.1 (Gran Via-Vilanova); e15.2 (Diagonal-Vilanova); e15.3 (Barcelona-Vilanova-Cubelles) i les línies Barcelona-Cunit-Calafell, Sitges-Vilanova, Vilanova-el Vendrell i Vilanova-Tarragona. També s’establirà un nou servei Altafulla/Torredembarra-Barcelona.

