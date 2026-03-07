Temporal
El temporal deixa gairebé 200 litres i seguirà el cap de setmana
Un home desapareix a Llinars després d’arrossegar el seu vehicle una riera i un conductor queda ferit de gravetat després d’un esllavissament de terra. A Girona, els cabals pugen perillosament.
Valentina Raffio
En tan sols unes hores, entre dijous a la tarda i divendres al matí, la borrasca Regina ha descarregat més de 100 litres per metre quadrat en diversos punts de Catalunya. Tal com apuntaven els pronòstics, el pas d’aquest front ha deixat pluges torrencials a diverses comarques catalanes i acumulacions que, en els casos més extrems, freguen els 200 litres per metre quadrat en tot just una jornada. El temporal ha sigut especialment intens en província de Girona, on diversos rius han vist augmentar dràsticament el seu cabal i, en alguns casos, fins i tot han superat el llindar de perill. Els avisos més severs derivats d’aquesta borrasca s’han apagat aquest migdia però, segons adverteix Protecció Civil, segueixen activats tots els protocols davant inundacions davant la previsió que Regina continuï deixant pluges i mal temps durant tot el cap de setmana. A Llinars es busca al conductor d’un vehicle arrossegat per l’aigua a la riera i a Ripoll, un despreniment de terres sobre la N-260 ha atrapat un conductor, que ha quedat ferit greu i obligarà tallar la via durant diversos dies per reparar el talús.
Els primers balanços d’aquest temporal apunten a acumulacions de fins a 175 litres per metre quadrat en punts com l’estació de Puig Sesolles, en el Vallès Oriental, i de més de 160 litres en el Parc Natural dels Ports, en el Baix Ebre. També destaquen lectures de 152 litres a Viladrau, Osona, de 132 litres a Lliurona, en l’Alt Empodrà, o els més de 100 litres a Molló, en el Ripollés. Els registres apunten que la majoria d’aquestes acumulacions van caure entre dijous a la tarda i divendres al matí, coincidint amb l’activació dels avisos més severs per acumulació i per intensitat de pluges. En les últimes hores, segons reporten diverses estacions, també s’han registrat descàrregues de gairebé 50 litres per metre quadrat en municipis com a Santa Coloma de Farners, a La Selva, i a Tivissa, en la Ribera d’Ebre.
Xàfecs intensos
En ciutats com Barcelona, la pluja no va deixar acumulacions elevades en comparació amb altres punts de la geografia catalana, però es van registrar xàfecs intensos. En estacions com el Raval o Zona Universitària, es van observar acumulacions de fins a 20 litres per metre quadrat durant la tarda i nit de dijous, i descàrregues d’uns 20 litres més durant el matí d’ahir. A l’Observatori Fabra es va arribar als 20 litres dijous i ahir es van fregar els 25 en poques hores, acompanyat de ratxes de vent d’entre 50 i 60 km/h i un cel tapat.
El temporal ha sigut especialment intens a les comarques de Girona, on entre dijous i ahir hi havia activats avisos per acumulació de pluges. Es van registrar pluges torrencials que van augmentar dràsticament el cabal de diversos rius, obligant a emetre avisos de perill. Destaquen el riu Ter a l’altura de Sant Joan de les Abadesses, el riu Ges al seu pas per Torelló i el Brugent a Amer, que van registrar cabals per sobre de 70 m3/s i van superar el llindar de perill. També es van registrar situacions potencialment perilloses en altres cabals. Davant aquesta situació, tant Protecció Civil com l’Agència Catalana de l’Aigua van demanar a la població extremar precaucions i no acostar-se als rius ni a zones potencialment inundables.
El cos de bombers de la Generalitat busca el conductor d’un vehicle trobat negat a la riera Giola a Llinars del Vallès durant el temporal. Els serveis d’emergències van ser notificats al voltant de les 14.32 hores sobre la troballa. Després de comprovar que estava buit, es va activar un dispositiu amb efectius de la unitat subaquàtica del Grup d’Actuacions Especials (GRAE), un helicòpter i diverses patrulles de la policia local i dels Mossos per cercar el conductor.
Entre dijous i ahir, el temporal ha causat almenys 172 trucades al número d’emergències 112 de Catalunya i la intervenció del cos de bombers de la Generalitat. La majoria d’actuacions van ser per arbres caiguts, inundacions de petit calat o ensorraments. El Servei de Trànsit afirma que les pluges van obligar a tallar diverses carreteres, com la GIV-6226 a Garrigàs (Alt Empordà) y la GI-552 a Riells i Viabrea (Selva). També es va tancar un carril i es va habilitar un pas alternatiu a la N-260 a Riudaura (Garrotxa) i a la GI-543 entre Espinelves (Osona) y Arbúcies (la Selva).
Cel ennuvolat
Tot apunta que després d’un dijous i un divendres convulsos, la borrasca Regina començarà a dissipar-se en els pròxims dies. Tot i així, la inestabilitat atmosfèrica continuarà sent protagonista i donarà lloc a un cap de setmana de pluges i mal temps a tot Catalunya. El Meteocat informa que tant avui com diumenge s’esperen cel ennuvolat i precipitacions disperses. Els avisos per temporal marítim, activats des de dimecres s’allargaran fins a avui al migdia davant el risc d’onades de més de 2,5 metres. A Barcelona es reporta que l’episodi està arrossegant molta sorra de les platges i reduint de manera considerable l’extensió d’aquestes superfícies.
Els models a mitjà termini apunten que la setmana que ve, entre el 9 i el 15 de març, s’espera l’arribada d’una dana que provocarà pluges en la major part del territori peninsular i les Balears, així com intenses nevades a diverses serralades i un possible descens de les temperatures a pràcticament tot Espanya. L’Agència Estatal de Meteorologia (Aemet) indica que aquesta inestabilitat atmosfèrica es podria allargar fins i tot l’altra setmana. «Amb la informació actualment disponible, les precipitacions podrien continuar al Cantàbric, l’est peninsular i els arxipèlags», afirma l’entitat, que recorda que, a causa de la incertesa dels pronòstics, convé mantenir-se actualitzats sobre l’evolució d’aquests fenòmens.
