El loft del Poblenou que va reunir 100 vips
Gerard Guiu cita gairebé un centenar de persones importants de la ciutat al seu nou pis en una festa que va servir per parlar fins i tot de les eleccions del Barça.
Els Premis Liderem demostren que aquesta comunitat jove amb més de 20.000 membres comença a tenir poder polític
Joan Vehils
Només hi ha un tipus a Barcelona, nascut a Lleida i actualment amb residència a Madrid, capaç de comprar-se un loft al Poblenou, reunir gairebé 100 vips de la ciutat i crear una nit inoblidable. "Barcelona is back", va dir en el seu informal discurs l’amfitrió Gerard Guiu, que també va agrair a l’alcalde Jaume Collboni el canvi que està donant a la ciutat.
Guiu, conseller de Movistar i director general d’ANDEMA, a més de tertulià amb classe i expert executiu, va assegurar sentir-se com en el barri de Williamsburg, a Nova York. Mentrestant, els presents van gaudir d’una vetllada única. Un podia saludar el president de Telefónica, Marc Murtra, i, al girar-se, conversar amb la vicepresidenta de Tous, Rosa Tous; amb Pepe Álvarez, d’UGT; amb els periodistes Carme Barceló, Josep Pedrerol i Oriol Nolis; o amb el Mag Lari. Va ser una nit atapeïda de sorpreses entre artistes, cantants de jazz, actors i pintors com Edu Roman o Albert Madaula, o la sempre sorprenent Antonia Dell’Atte.
S’ho va passar bé Collboni, a qui l’endemà vam veure desfilar elegantment pel photocall dels premis Goya juntament amb la seva parella, Lluís Sanz. Hi va assistir també la tinenta d’alcaldia, Maria Eugènia Gay, que ara vola alt, i el conseller de Presidència, Albert Dalmau, però no es va parlar en cap moment de política. Al director general del Liceu, Valentí Oviedo, se’l veia amb ganes de cantar i a l’expresident del Barça Sandro Rosell amb poques de parlar d’eleccions.
Hi va assistir també el que va ser vicepresident del Barça i president del Cercle d’Economia Javier Faus. Per cert, un dels presents –no m’autoritza a donar el seu nom– ja el va assenyalar com el pròxim president del club. Es referia a les pròximes eleccions, i no a les que ara enfrontaran Font i Laporta. Faus, des de Meridia Capital, és un dels promotors de l’espectacular loft, dissenyat per David Alayeto, d’Estudi IN. Espectacular és també el grafiti que el tenerifenc Alberto León ha traslladat a una de les parets de la sala-menjador de Guiu, després d’haver sigut vandalitzat al centre de Barcelona, i que va dedicar a Bad Bunny amb l’objectiu de llançar un missatge de pau. L’obra representa l’artista porto-riqueny de la mà del menor detingut a Minneapolis, Liam Conejo Ramos, i amb el president nord-americà, Donald Trump.
Va ser impossible coincidir amb tothom, però vaig veure a Carmina Ganyet, de Colonial; a Aurora Catà, que està mig lesionada; a l’empresari Enrique Tomás; a Roger Pallarols, del Gremi de Restauració; a Jaume Feliu, del FC Barcelona; a la deputy director del Primavera Sound, Mar Campos; a la comissionada de Promoció Econòmica i Comerç de l’Ajuntament, Nadia Quevedo i al director de Turisme de Barcelona, Mateu Hernández. I hi era la inseparable parella formada per Tomàs Güell i Xavi García Tort, de Liderem, que es converteix en trio quan s’hi suma Àlex Recort, de Luz de Gas. Tal com he dit, al Poblenou, a quatre passos de la Vila Olímpica i en un espai únic, es va viure una festa irrepetible amb un amfitrió estimat.
Liderem continua pujant
La inauguració del loft de Guiu amb prou feines m’ha deixat espai per escriure sobre els tercers Premis Liderem, que es van celebrar dimarts a CaixaForum. L’associació de joves nascuda a Barcelona, que ja arrasa a Espanya i que es comença a estendre per Europa, la lideren els ja citats Güell i García Tort. L’entrega anual dels seus guardons va resultar un notable èxit tant pels premiats com per l’assistència. La prova és que a la primera fila de la sala d’actes hi eren des de la ministra Diana Morant, a l’alcalde Jaume Collboni, passant pel delegat del Govern, Carlos Prieto; el president de Foment, Josep Sánchez Llibre; el president del Círculo Ecuestre, Enrique Lacalle; la tinenta d’alcaldia, Maria Eugènia Gay; el director de la Fundació Princesa de Girona, Salva Tasqué i el director general de Prensa Ibérica, Sergi Guillot, entre molts d’altres Els responsables de Liderem hi dediquen moltes hores i la seva feina està aconseguint avenços importants. Ara el seu objectiu principal és el de l’habitatge. Doncs sí: ja són una comunitat que té més de 20.000 afiliats; són independents, però ja comencen a tenir poder polític. Aquí ho deixo...
