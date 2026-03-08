Nova Esquerra de l’Eixample
El nou edifici Estel de Barcelona sedueix els veïns
La resurrecció de l’immoble, amb un 93% d’ocupació i centenars de treballadors instal·lats, dinamitza la zona i actua com a punt de trobada.
La zona ha passat de ser un desert a estar freqüentada per l’activitat econòmica
Patricia Castán
De dins cap a fora i de fora cap a dins, l’edifici Estel de Barcelona ha dinamitzat en pocs mesos un sector de la Nova Esquerra de l’Eixample que va patir durant anys l’abandonament i degradació de l’antiga seu de Telefónica. Els seus 52.000 metres quadrats per llogar no només ja han insuflat centenars de treballadors a la zona (s’estima que arribaran a ser més de 4.000), sinó que exerceixen de pol d’atracció per al veïnat per l’oferta comercial dels baixos. De desert a zona freqüentada, per obra i gràcia del retorn de l’activitat econòmica.
Segons les últimes dades oficials aportades fa un mes, quan Inmocaixa va adquirir l’edifici als fons Freo i Bain Capital per 385 milions d’euros (la xifra més alta pagada a la ciutat per un edifici únic d’oficines), la contractació de superfície de l’Estel ja és del 93%, tot i que encara hi ha diverses empreses que estan condicionant espais per poder-s’hi instal·lar. L’AstraZeneca Global Hub, amb uns 30.000 metres quadrats en nou plantes, és l’aposta més ambiciosa, que ja té més de 1.600 treballadors instal·lats, amb la previsió d’arribar als 2.000 a final d’any. Constitueix un ecosistema en si mateixa, com va informar aquest diari. Però també han arrelat altres empreses de l’àmbit de la innovació i tecnologia, com Codeway i SII Group.
Més enllà del progressiu efecte del desembarcament de plantilles, els que ja fan ús i gaudi dels espais comercials de la planta baixa són els veïns del districte o treballadors de la zona. La zona ocupa 3.000 metres quadrats i, a més del gran hall de l’edifici, inclou diversos locals perimetrals. Des de finals de l’any passat ja hi han obert el restaurant Casa Carmen (accés per avinguda Roma), la cadena de menjar saludable Honest Greeens (de 400 metres quadrats) a la confluència amb Calàbria, un supermercat ecològic Veritas (també amb plats preparats) de 150 metres quadrats a Mallorca amb Viladomat, i una cafeteria Santagloria de la mateixa mida al lateral de Calàbria. Queden per obrir dos espais: un local de 350 metres quadrats a Viladomat amb Roma i un de petit de 30 metres quadrats.
Resposta a les novetats
Els mateixos operadors consultats estan sorpresos per la resposta dels residents de la zona. A Casa Carmen, amb un interiorisme espectacular i tres tipus de menú fix (des de 25,95 euros), a més de la fórmula de migdia per 16,95 euros, s’hi pot veure a primera vista l’efecte. Al migdia s’omple tant de personal de l’Estel com de residents i treballadors de l’Eixample esquerre. Hi ha públic de totes les edats i generacions. Però també funciona per a les famílies el cap de setmana, i a la nit està igualment animat, segurament per cobrir un buit de mercat a la zona. Expliquen que acullen celebracions i alguns esdeveniments i, a més, que d’aquí uns mesos disposaran d’una àmplia terrassa a l’avinguda mateixa, quan s’acabin les obres d’urbanització de l’entorn.
Al Santagloria també estan encantats amb la resposta del barri. No és la cafeteria més econòmica del barri, però sí un espai de trobada agradable, en el qual també es pot menjar informalment i on coincideixen professionals amb l’ordinador i senyores prenent un cafè amb les amigues. Al Veritas hi passa si fa no fa el mateix: tot i que ven plats preparats molt útils per a empleats de l’Estel que busquin una cosa ràpida, també proveeix d’aliments de proximitat el veïnat.
L’Honest Green, per la seva banda, ha portat a aquesta zona la seva fórmula combinada de plats i bowls flexibles i sans, i sovint és ple en hores punta, amb un públic molt jove i multicultural. A les taules s’hi poden sentir diversos idiomes.
Un local que està immers en obres i que ha generat expectació és el del futur gimnàs Planet Fitness, que ha contractat 1.700 metres quadrats en tres nivells que també inclouen una part de la -1 i la planta de carrer de la part de Calàbria-Mallorca, oberta al barri. Malgrat els preus assequibles, la marca es distingeix per diversos tipus de tarifa i serveis que fins i tot inclouen perruqueria. Encara cal esperar uns mesos perquè obrin.
Impacte moderat
La dinamització comercial dels carrers que envolten l’Estel, en canvi, avança més a poc a poc. Els negocis que hi ha situats a l’entorn esperaven un efecte més alt de facturació. "Pensàvem que amb tanta oficina se’ns ompliria el bar, però a dins de l’edifici hi tenen de tot", assenyalen en un bar de Calàbria. En un altre bar del carrer Mallorca que va patir de ben prop les llargues obres, expliquen que noten una mica més de clientela a l’hora de dinar o a la terrassa, ja que accepten els tiquets restaurant que tenen molts empleats de les diverses empreses, tot i que no és un volum gaire gran. Agraeixen tenir un focus d’activitat a pocs metres, encara que el gegant de vidre resulti bastant autosuficient, assenyala l’Eix Comercial Nou Eixample.
En les illes més pròximes encara hi ha diversos locals de lloguer tancats, després de la crisi de la pandèmia i la voràgine d’obres que va acompanyar la rehabilitació de l’edifici de 13 plantes. És probable que la plena ocupació del nou bloc d’oficines durant els mesos vinents ajudarà a la reactivació, apunten alguns comerciants. La nova vida de l’Estel, que a més es distingeix al districte per les certificacions de sostenibilitat LEED, WELL, WiredScore i SmartScore Platino, arribarà a la plenitud quan es completarà la contractació, però sobretot quan s’acabaran les obres de la nova plaça de 8.800 metres quadrats per al veïnat a l’avinguda reurbanitzada, amb un cost total establert en 4,5 milions d’euros.
