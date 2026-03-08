Barcelona Global
Sara Schiavone, especialista en turisme i esdeveniments italiana: «Barcelona té el poder de ser una ciutat nova cada dia»
Helena Ceroni, coach empresarial italiana: «Barcelona ofereix una combinació única d’oportunitats i qualitat de vida»
Sara Schiavone, 32 anys, italiana. Graduada en Turisme, parla sis idiomes (inclòs el català). Va viure a Porto i Girona i, l’any que ve, complirà deu anys a Barcelona, on va arribar per cursar el màster en Direcció d’Esdeveniments a la Universitat de Barcelona (UB). Va fer les pràctiques a This is MED, agència d’esdeveniments corporatius nàutics i experiències amb barco per la costa de Barcelona, on segueix, després de nou anys, com a responsable de desenvolupament i estratègia.
¿Per què vas escollir Barcelona?
Acabava de graduar-me i volia fer una cosa més pràctica que un postgrau; preferia un màster. Vaig estudiar Turisme i tenia clar que volia viure a Espanya. Per això amb aquests dos elements n’hi hauria prou perquè el resultat de les meves recerques sobre màsters en turisme a Espanya donés Barcelona com a ciutat de referència. Vaig descobrir que aquest sector va més enllà de l’hostaleria i vaig trobar el curs de Direcció d’Esdeveniments. ¡No m’ho vaig pensar dues vegades!
¿Quins aspectes de la ciutat destacaria com a positius?
Barcelona té el poder de ser una ciutat nova cada dia. Porto gairebé deu anys i he viscut en diferents barris i sempre que algú em pregunta «com és la meva vida aquí», responc que he pogut viure deu vides diferents. La ciutat canvia i evoluciona en tots els aspectes i t’empeny que facis el mateix amb la seva contínua activitat i propostes a tots els sectors.
¿Quins aspectes de la ciutat cal millorar? ¿Com?
Un que destaca per sobre de tots, i que a més em toca de prop, és el turisme. Sector d’amor-odi d’aquesta ciutat i que visc com a local i com a estrangera alhora. En el dia d’avui, crec que Barcelona ha perdut la seva autenticitat davant els ulls de qui no la coneix bé. Tenim molt més a oferir, però els volums de visitants dels quals hem gaudit fins ara han fet que es donés més visibilitat a l’oferta massiva, mancada de qualitat. Barcelona és art, és gastronomia, és història i és Mediterrani. Això hem de creure’ns-ho en primer lloc i després plasmar-ho en l’oferta per al turista, sense comprometre la qualitat en nom d’un preu més barat, i destacar-ho davant la promoció d’activitats que no aporten valor ni prestigi a la ciutat.
¿Què esperes de la Barcelona dels pròxims anys?
Espero que Barcelona segueixi aquesta trajectòria de renovació i expansió a la qual estem assistint i, com deia abans, que equilibri l’oferta turística per donar la benvinguda a tots aquells que fins ara havien descartat Barcelona de la seva llista per ser massa “turística” o massa “festera”. Amb els reptes que ens esperen dins del marc de Barcelona 2030 i el Mundial de Futbol, estic segura que assistirem a una transformació significativa a nivell urbanístic, social i sostenible.
¿Quina sents que és la teva ciutat? ¿Què és el que més trobes a faltar?
¡La pregunta del milió! Quan et mudes a una altra ciutat, acabes per no sentir-te realment de cap lloc en concret i, alhora, emportar-te un mix de les dues ciutats que acaba sent el teu nou «jo» allà on vagis. Els meus orígens italians són els fonaments de la meva personalitat i dels valors en què continuo creient i que m’ajuden a prendre les decisions importants i les del dia a dia, i Barcelona representa els pilars que sustenten el sostre de les meves ambicions.
