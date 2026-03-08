Falta la identificació
Localitzat el cadàver de l’home que es buscava des de fa tres dies al riu Mogent de Llinars del Vallès
Els Bombers localitzen al Mogent el cadàver d’una persona a l’espera d’identificació, després d’un operatiu dia i nit per trobar el conductor desaparegut des de divendres
Busquen el conductor d’un cotxe trobat en una riera a Llinars durant el temporal
Els Bombers de la Generalitat han localitzat aquest diumenge al migdia el cos sense vida d’una persona al riu Mogent, a Llinars del Vallès (Vallès Oriental), després de tres dies de recerca ininterrompuda del conductor d’una furgoneta arrossegada pel corrent en ple temporal de pluja. Tot i que la identificació oficial encara està pendent, tot apunta que podria tractar-se de l’home desaparegut des de divendres, quan va intentar creuar una passarel·la i va ser sorprès per la força de l’aigua.
La troballa posa fi a l’ampli dispositiu desplegat des de les 14.32 hores de divendres, quan els serveis d’emergència van rebre l’avís que una furgoneta havia quedat negada a la riera Giola, a Llinars, en un dels moments més complicats de l’episodi de pluges que va afectar Catalunya. Segons la informació facilitada llavors, el conductor hauria intentat travessar un pas que estava tancat per la Policia Local. Abans de desaparèixer, va arribar a alertar un amic o familiar que l’aigua estava entrant a la cabina i que no podia sortir.
Quan els equips de rescat van accedir a l’interior del vehicle, no van trobar ningú. A partir d’aquell moment es va activar una recerca intensiva per localitzar el conductor, en un escenari especialment complex pel cabal, el fang, la vegetació i l’escassa visibilitat.
Tres dies i dues nits de rastreig
Durant tot el cap de setmana, els Bombers han mantingut actiu l’operatiu de dia i de nit, adaptant els recursos a les condicions del terreny i de llum, però sense rebaixar la intensitat de la recerca. Cada jornada van mobilitzar uns 40 efectius i una vintena de dotacions, amb la participació d’unitats especialitzades com el Grup d’Actuacions Especials (GRAE),tant subaquàtic com de muntanya, el Grup Caní de Recerca (GRCR), equips de drons, un helicòpter de Mitjans Aeris, el Grup Operatiu de Suport (GROS) i l’Equip de Prevenció Activa Forestal (EPAF).
També van col·laborar submarinistes de Bombers de Barcelona, Salvament Marítim, els Mossos d’Esquadra, la Policia Local i l’Ajuntament de Llinars del Vallès. El centre de comandament del dispositiu es va instal·lar al costat de l’escola Ginebró.
La recerca es va iniciar a la rieraGiola, on va ser trobada la furgoneta, i es va estendre pel curs fluvial arrossegat pel corrent. En un primer moment, els serveis d’emergències van calcular que el vehicle s’havia desplaçat al voltant d’1,5 quilòmetres, tot i que posteriorment van situar la furgoneta a uns 2,4 quilòmetres de la passarel·la des de la qual hauria sigut arrossegada.
El descens del cabal va facilitar la troballa
La baixada del nivell de l’aigua durant el matí d’aquest diumenge va permetre intensificar el rastreig a la llera del riu Mogent, en un tram d’uns 16 quilòmetres comprès entre el punt on el vehicle va ser arrossegat i la reclosa situada entre Llinars del Vallès i Montmeló.
A les 11.34 hores, un equip de Bombers va albirar un cos entre la vegetació d’un meandre del riu. El cadàver era al marge esquerre del Mogent, a uns 400 metres del punt on havia sigut localitzat el vehicle. Després de la localització, els efectius van senyalitzar la zona i van avisar els Mossos d’Esquadra, que van activar la unitat d’investigació, la policia científica i la comitiva judicial per procedir a l’aixecament del cos i a la seva identificació. El Sistema d’Emergències Mèdiques (SEM) va activar a més recolzament psicològic per atendre els familiars.
El temporal, origen de la tragèdia
El cas es va produir en plena jornada de temporal, en un episodi de pluges intenses que va complicar la mobilitat en diversos punts de Catalunya i va elevar de forma sobtada el cabal de rieres i cursos fluvials. La desaparició del conductor a Llinars del Vallès es va convertir des del primer moment en una de les situacions més delicades de la jornada.
El desenllaç, pendent encara de confirmació oficial, tanca tres dies de recerca contrarellotge i torna a posar el focus en el perill extrem d’intentar creuar passos inundables durant episodis de pluja intensa, fins i tot quan aparentment el nivell de l’aigua pot semblar assumible.
