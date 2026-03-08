Jutjat de Vilanova
Un veí de Sitges denuncia la usurpació de la seva identitat en una web d’apostes
L’afectat està donat d’alta en el Registre General d’Interdiccions d’Accés al Joc per impedir que es facin apostes online amb el seu nom.
Germán González
El calvari del David, un veí de Sitges, va començar fa tres anys, quan va rebre una carta de l’empresa Binance, plataforma d’intercanvi de criptomonedes, amb una targeta de crèdit. Al no ser-ne client, va sospitar de la suplantació d’identitat i va presentar una denúncia davant els Mossos d’Esquadra, cosa que va iniciar un procediment als jutjats de Vilanova i la Geltrú. Mentre la causa continua oberta, l’afectat ha viscut un nou intent de frau.
En concret, el David va denunciar que el 22 de febrer passat es va verificar la seva identitat a la plataforma Sportium –sense que això impliqui l’obertura d’un compte ni tampoc operacions– i que havia alertat a aquesta web d’apostes de l’intent de suplantació. L’home va presentar una denúncia per usurpació davant la Guàrdia Civil juntament amb un document que acredita que es troba en el Registre General d’Interdiccions d’Accés al Joc amb l’objectiu de controlar que no es facin apostes online amb el seu nom. Sportium va procedir al «tancament definitiu» del compte obert a nom de l’afectat «per una possible suplantació».
El David va haver d’inscriure’s en aquest registre anys enrere, quan va patir la seva primera suplantació d’identitat a Binance. Mesos més tard, al comprovar l’esborrany de la seva declaració d’Hisenda, va veure que apareixien guanys de joc de la web d’apostes Bet365 juntament amb rendes per compravenda de monedes virtuals. Aquesta suplantació va començar després d’haver-se deixat oblidada durant unes hores una motxilla amb la seva documentació en una barberia de Sitges.
