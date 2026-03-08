Protesta
L’habitatge i Palestina irrompen a la multitudinària manifestació del 8M a Barcelona
Milers de persones recorren el centre en la marxa de l’Assemblea 8M contra l’auge reaccionari, la precarietat i les violències masclistes, en una jornada de nou marcada per la divisió del moviment
Manifestacions del 8M a Barcelona 2025: horaris i recorregut
Daniela Cabeza
Barcelona ha tornat a sortir al carrer aquest diumenge pel 8 de març en una manifestació multitudinària que, a més de les reivindicacions feministes clàssiques, ha deixat molt visibles dos focus de protesta: la crisi de la vivenda i la causa Palestina. La marxa principal, convocada per l’Assemblea 8M, ha recorregut el centre de la ciutat entre pancartes morades, consignes contra la violència masclista i un discurs polític que ha eixamplat i elcamp tradicional del feminisme per connectar-lo amb la guerra, les cures i la precarietat.
La mobilització ha arrencat poc després de les 11.40 hores als Jardinets de Gràcia i ha avançat pel passeig de Gràcia cap a plaça Catalunya abans d’encaminant-se cap a Arc de Triomf, on estava previst l’acte final. La convocatòria s’ha celebrat sota el lema «Ni un pas enrere. Lluita transfeminista davant l’imperialisme colonial i feixista», una formulació que resumeix el to obertament combatiu d’aquesta edició.
Al llarg del recorregut, la manifestació ha avançat entre càntics corejats de forma constant per les participants, alguns ja instal·lats en el repertori clàssic del 8M. Entre ells s’han sentit lemes com «Sola, borratxa, vull arribar a casa», «El problema és el sistema» o «Tranquil·la germana, aquí és la teva manada», repetits una vegada i una altra pels diferents blocs que avançaven pel centre de la ciutat.
El carrer,però, no ha parlat només en clau feminista. Al costat dels crits contra les violències masclistes i a favor de la igualtat, també han ressonat proclames per l’accés a l’habitatge, missatges de suport a Palestina i consignes contra la guerra.
Conflictes com el de l’Orient Mitjà
Abans de l’inici de la protesta, les portaveus Aida Sánchez i Maria José Tavira han defensat que el feminisme actua avui com «l’última línia de defensa de la vida» davant un context de «conservadorisme reaccionari» que, segons el seu parer, pretén tornar les dones a l’espai domèstic. Totes dues van vincular, a més, la mobilització amb la denúncia de les polítiques bel·licistes i de conflictes com el de l’Orient Mitjà, una línia que després també s’ha deixat veure al carrer a través de banderes, mocadors i consignes propalestines.
El trajecte ha tingut també moments de forta càrrega visual. Integrants de Falcons de Barcelonahan aixecat en diversos punts del recorregut un castell humà des del qual s’ha exhibit una bandera lila amb el símbol femení. A aquesta imatge s’han afegit diferents grups que han acompanyat la marxa amb tambors, música i balls, reforçant el caràcter participatiu d’una protesta que ha combinat la denúncia política amb una atmosfera festiva i d’ocupació col·lectiva de l’espai públic.
Dues manifestacions simultànies
La convocatòria de l’Assemblea 8M no ha sigut l’única del dia. Barcelona ha tornat a viure aquest 8M amb dues grans manifestacions separades, com ja havia passat en anys anteriors, per les discrepàncies que persisteixen entre diferents sectors del moviment feminista en qüestions com la llei trans o l’abolició de la prostitució. L’altra mobilització, impulsada per la Coordinadora Moviment Feminista de Barcelona, ha partit al migdia amb el seu propi recorregut. Malgrat aquesta fractura, les dues expressions del 8M comparteixen els dos eixos que continuen vertebrant la jornada: l’exigència d’igualtat real i el rebuig de la violència masclista.
La manifestació d’aquest diumenge ha tornat a mostrar, en tot cas, que el feminisme manté capacitat de mobilització a Barcelona, però també que la seva agenda s’ha ampliat i es creua cada vegada més amb altres batalles socials. En la protesta d’aquest any, la defensa dels drets de les dones no ha aparegut aïllada, sinó lligada al preu de la vivenda, al repartiment de les cures, als drets de les migrants i a la denúncia de les guerres. El resultat ha sigut un 8M de fort contingut polític, massiu al carrer i amb una idea de fons clara: que la disputa feminista ja no es deslliura només entorn de la igualtat formal, sinó també en les condicions materials que sostenen la vida.
