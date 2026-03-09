Temps
Alerta de l’Aemet: tempestes fortes amb calamarsa i nevades a Catalunya aquest dilluns
Una nova Dana, que acabarà afectant tota la Península, ja ha entrat per l’oest
Andrea Valenzuela García
El pas d’un front aïllat ha format una nova Dana que travessa la península Ibèrica de nord a sud. Això dona lloc a pluges fortes, tempestes amb calamarsa i algunes nevades que podrien afectar aquest dilluns el nord-est de Catalunya.
El dia ha clarejat a la comunitat amb el cel ennuvolat i ha deixat alguns xàfecs en punts del litoral.
Previsió meteorològica per a aquest dilluns
Durant el matí, la nuvolositat anirà disminuint fins a deixar el cel poc ennuvolat, o parcialment serè, fins al migdia. A partir d’aleshores, es preveuen pluges d’intensitat feble o moderada en punts de l’interior de Catalunya, més probables en zones del prelitoral i del terç nord, i més extenses al quadrant nord-est del territori.
L’Aemet preveu aquest dilluns a l’Empordà (Girona) i al Pirineu precipitacions localment fortes que aniran acompanyades de tempestes i calamarsa ocasional. Tanmateix, a la tarda, ja seran una mica més disperses.
La cota de neu se situarà al voltant dels 1.400 o 1.600 metres.
Temperatures i vent
Les temperatures es mantindran similars, amb algunes lleugeres baixades.
Al Pirineu hi pot haver gelades febles.
El vent de direcció variable serà feble durant tota la jornada, predominant el que ve de l’oest a la meitat occidental, i serà moderat al litoral. Excepte a la Costa Brava, on, a la tarda, pot arribar alguna ràfega forta.
Dimarts i dimecres a Catalunya
La previsió meteorològica per a dimarts a Catalunya anuncia una jornada marcada per precipitacions febles a l’extrem sud del litoral i alguns xàfecs dispersos per l’interior, sobretot en zones de muntanya, segons el Meteocat.
La cota de neu se situarà sobre els 1.500 metres.
El vent es mantindrà amb una intensitat feble durant tot el dia. Al matí, predominarà un vent de direcció variable i al final del matí ja s’imposarà un vent de component sud i est al litoral.
De cara al pròxim dimecres, les precipitacions en forma de pluja arribaran febles a l’extrem sud del territori. A partir del migdia, pot arribar algun xàfec en punts del nord del Pirineu i de l’interior del quadrant nord-est.
La cota de neu se situarà sobre els 1.900 metres.
