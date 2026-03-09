Fòrum Europa-Tribuna Catalunya
Albert Sáez, director d’El Periódico: "Fer bon periodisme és la millor recepta contra la desinformació"
El director general de Continguts de Prensa Ibérica reivindica la «credibilitat» i la «responsabilitat» dels mitjans per combatre els populismes
Jose Rico
En un món convuls, sense regles de joc i marcat per la polarització política, el director d’El Periódico i director general de Continguts de Prensa Ibérica, Albert Sáez, ha reivindicat el periodisme com el millor revulsiu per combatre la desinformació i guanyar-se la confiança i la fidelitat dels lectors per, així, evitar que caiguin a les xarxes del populisme i els pseudomitjans. Una batalla que ha reconegut complexa, però que no impedeix que el periodisme visqui «un dels millors moments de la seva història», perquè «la gent consumeix més informació que mai», cosa que obliga a «protegir el periodisme amb responsabilitat editorial i social».
«El periodisme és més necessari que mai perquè forma part d’un conjunt d’institucions que van sorgir amb la il·lustració que s’han de defensar davant el totalitarisme i les formes de destrucció de la democràcia», ha defensat Sáez durant un col·loqui a Barcelona organitzat per Fòrum Europa-Tribuna Catalunya, moderat pel degà del Col·legi de Periodistes de Catalunya, Joan Maria Morros. El director d’El Periódico ha advertit que «la primera forma de manipulació de la informació és la ignorància», per la qual cosa ha apostat per «crear unes condicions i unes dinàmiques de treball que permetin fer bon periodisme». «Fer bon periodisme és la millor recepta contra la desinformació», ha rematat.
Credibilitat i responsabilitat
Sáez ha assenyalat la credibilitat i la responsabilitat dels diaris com la clau per mantenir la confiança i la fidelitat dels lectors en un entorn marcat per les noves formes de comunicació digital, les xarxes socials i la intel·ligència artificial (IA). Per això ha volgut marcar una diferència clara entre els diferents tipus de mitjans: «L’essència del periodisme és destapar mentides, identificar la gent que no explica la veritat, com fa 200 anys. Distribuir informació no és periodisme, no hi ha notícia si no hi ha fet contrastat per diverses fonts. Per això quan no complim les regles del periodisme, la gent confia en altres fonts d’informació».
Enllaçant aquesta reflexió amb la situació política internacional, el director d’El Periódico ha admès que, «en un món sense regles, informar també és més complicat» perquè moltes vegades el periodisme es deixa portar per la «mentalitat TikTok», en la qual tot passa en un instant i després s’oblida. «De vegades, la gent consumeix coses que no tenen prou consistència per ser considerades periodisme, però això no pot portar-nos a pensar que el món d’abans era millor que el d’ara». En aquest sentit, s’ha felicitat per la intenció del Govern central de regular els pseudomitjans, tot i que li ha retret que els mitjans convencionals han estat «molt sols» en aquesta lluita en els últims anys.
Com combatre els populismes
Com a reflexió de fons, Sáez ha qüestionat l’aforisme que «les bones notícies no són notícia», en què s’ha basat el periodisme durant dècades. «Si només expliquem les coses que funcionen malament, la gent pensa que el món és un desastre i que vivim molt pitjor que fa 30 anys. En aquest caldo de cultiu, arriben els populistes i construeixen el discurs que amb Franco vivíem millor. No podem ser mitjans naïf, però cal explicar les coses que van bé i les coses que van malament», ha raonat. I tot i que ha reconegut que no és fàcil combatre el discurs de la ultradreta «perquè és una massa molt heterogènia que suma components molt diferents», ha advocat per «auscultar el seu discurs» i contrastar-lo amb dades per «no deixar-los fer monòlegs».
«No serveix expulsar-los del debat al·legant que són feixistes, perquè molts dels problemes que assenyalen són aquells dels quals ens fa mandra parlar», ha assegurat. Un desafiament molt complicat en aquests temps de «gran convulsió», que Sáez ha atribuït sobretot al president dels EUA, Donald Trump. «La persona que dirigeix el govern més important del món no respecta les regles. No és un empresari, és un subhaster». I com a exemple del paper que els mitjans tenen en aquest context, ha remarcat la necessitat d’abordar amb responsabilitat el debat sobre la política de defensa europea: «Cal explicar-la de manera que la gent entengui la importància de l’autonomia estratègica, sense que sembli que hem tornat a la guerra freda».
El rol d’El Periódico
Malgrat la caiguda generalitzada d’audiència de les edicions impreses dels diaris, Sáez ha fet un al·legat sobre la importància de continuar llegint els diaris de paper perquè la ciutadania necessita «ordre i jerarquia davant el torrent d’informació que manegem». «Els diaris som els esborranys dels historiadors, servim per conservar la memòria sobre les coses. Els mitjans, en general, ordenem la informació», ha afirmat el director d’El Periódico, per a qui la IA «és una oportunitat i un repte» que cal saber afrontar sense caure en els errors que van cometre els mitjans amb l’eclosió dels cercadors. «Ens vam deixar guanyar la batalla dels drets d’autor. Al final, hi ha molta informació, però sempre hi ha algú que elabora aquesta informació», ha raonat.
Sobre el paper que juga EL PERIÓDICO en el món actual, el director ha assegurat que el diari «es troba en un bon moment perquè manté la fidelitat dels seus lectors, una redacció molt dinàmica i amb gent capaç de treballar en diferents formats, i uns objectius editorials molt clars: el progrés de les persones sense perjudicar el planeta». «I l’audiència ens reconeix aquest esforç», ha reblat, al·ludint a les últimes dades d’audiència digital, que situen El Periódico com la capçalera líder a Catalunya i sisena en el conjunt d’Espanya.
La importància de la premsa local
En paral·lel, Sáez ha enaltit la contribució que suposa per a El Periódico formar part d’un grup editorial amb 27 diaris a tot Espanya. «La batalla contra la desinformació també es juga a escala local. La premsa local resisteix millor que la premsa generalista perquè té més vincle amb els lectors, que senten més seus els diaris perquè els parlen del que passa al seu voltant sense aires de grandesa. Els diaris defensen els interessos dels seus territoris més enllà de partits i interessos perquè parlen directament amb els ciutadans», ha conclòs.
Al col·loqui han assistit com a convidats el conseller de la Unió Europea i Acció Exterior, Jaume Duch; l’expresident de la Generalitat José Montilla; el president de Pimec, Antoni Cañete; el secretari de Mitjans de Comunicació de la Generalitat, Carles Escolà; el portaveu del PP a l’Ajuntament de Barcelona, Daniel Sirera; els exconsellers Joan Ignasi Elena i Felip Puig, i la diputada d’ERC al Parlament Marta Vilalta, entre altres convidats. Abans de la conversa, Albert Sáez ha sigut presentat per Astrid Barrio, professora de Ciència Política de la Universitat de València i membre del Comitè Editorial d’El Periódico.
