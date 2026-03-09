Barris de Barcelona
Ni Eixample ni Sarrià: el districte que tothom vol per viure a Barcelona i que va ser independent fins al 1897
El barri encara conserva l’essència de poble i manté l’ambient veïnal que tothom busca
Andrea Valenzuela García
Els residents de Barcelona busquen qualitat de vida, cosa que es pot resumir en viure entre carrers tranquils, amb un bon entorn social i a prop de zones d’interès i comerç local.
L’antic municipi independent que va ser agregat el 1897 a la capital de Catalunya i que es diferencia de la resta de districtes pel seu estil de vida és el districte de Gràcia.
Gran intensitat urbana
Tot i que és el districte més petit de Barcelona, té més de 120.000 habitants, i és un dels barris amb més densitat de la ciutat. Fins i tot pot superar els 600 habitants per hectàrea en algunes zones.
La concentració humana no resulta opressiva, tot i caracteritzar-se per aquesta alta intensitat urbana. És més, manté un ambient veïnal i una qualitat de vida que molts barcelonins busquen.
Barris de Gràcia
L’indubtable nucli dels cinc barris que conformen el districte és la Vila de Gràcia, que dona nom al conjunt. Només aquest centre històric ja acumula 50.000 habitants dels 120.000 totals.
Manté l’essència de l’antic municipi autònom, ja que mai no han deixat de reivindicar la seva essència amb orgull. Destaca pels seus carrers estrets i per totes les seves places, que sempre són plenes de vida. Entre les més conegudes, la de Sol, Diamant i Virreina.
Al nord, entre els turons del Putxet i el Coll, l’altra zona essencial del districte és Vallcarca i els Penitents, que destaca pel pont de Vallcarca i la seva zona de cases baixes que fan sensació de ser en un poble petit.
A l’extrem nord-oriental, al peu del turó amb el mateix nom, hi ha El Coll, que va anar guanyant entitat pròpia i es va separar de Vallcarca. Aquí hi ha el parc de la Creueta d'en Coll.
La zona amb l’edificació més recent, i contigua a la Vila de Gràcia, és El Camp d'en Grassot i Gràcia Nova, que compta amb un sector més recent i combina l’ambient tradicional de Gràcia amb l’ordenada zona de L'Eixample al seu costat.
Finalment, hi ha el barri de la Salut, conegut principalment pel Park Güell d'Antoni Gaudí. Recentment, han ampliat els límits del barri a banda i banda del tram de la Travessera de Dalt, pel projecte de reducció de trànsit.
Essència bohèmia i cultura local
Gràcia és el districte que engloba l’essència bohèmia i l’activa cultura local per excel·lència.
És reconegut pels seus espais culturals diversos, alternatius i creatius, que van des de teatres independents fins a galeries d’art contemporani, cosa que el converteix en un barri ideal per a artistes.
Els mercats locals també atreuen molts veïns per la varietat de productes frescos i de proximitat que ofereixen, com el mercat de l’Abaceria Central. A més dels múltiples bars i restaurants.
Els qui busquen viure a l’autèntica Barcelona, troben tota aquesta essència als seus carrers empedrats, la seva història i la seva energia creativa.
Tanmateix, el que realment fa que tots els barcelonins vulguin viure a Gràcia és la unió que troben entre els veïns i l’energia social que els porta a sentir-se com si continuessin vivint en aquell poble de finals del segle XIX, tot i ser en una gran ciutat com és Barcelona.
