Escapada exprés
El poble de Barcelona amb tan sols 200 habitants on s’amaguen autèntics tresors culinaris
Es tracta d’un municipi amb dos restaurants que ofereixen la millor varietat de cuina catalana
Patricia López Avilés
Més enllà de la gran ciutat de Barcelona, la província amaga milers de racons que sorprenen per la seva autenticitat i el seu ritme pausat.
Lluny del bullici urbà, petits pobles i paisatges rurals conserven una essència pròpia que convida a descobrir-los sense presses. Són llocs on el temps sembla transcórrer d’una altra manera i on cada carrer, plaça o edifici guarda una història per explicar.
La diversitat del territori barceloní va molt més enllà de la costa i les zones metropolitanes. Comarques d’interior, camps oberts i nuclis poc poblats dibuixen un mapa ple de contrastos, en què conviuen tradició i natura.
Quilòmetre zero
En aquests pobles petits, la identitat local es manté viva a través de costums, festes i oficis que han passat de generació en generació.
I és precisament en aquest context on la gastronomia adquireix un paper protagonista: molts d’aquests municipis, malgrat la seva mida reduïda, compten amb propostes culinàries de gran qualitat, basades en el producte de proximitat i la cuina de sempre.
És el cas de Pujalt (Anoia, Barcelona), un petit poble de tan sols 205 habitants que allotja dos restaurants per a aquells que busquen aliments de quilòmetre zero, en un entorn tranquil i autèntic.
Especialitats culinàries
El primer, ubicat al número tres de la Carretera de Cervera és el Restaurant La Pedra. Destaca per oferir una gran varietat de la millor cuina catalana, entre la qual ressalten plats com la clàssica escalivada fins a la deliciosa fideuada.
El restaurant proposa un menú a 30 euros per comensal on degustar un entrant de la casa, un segon plat a escollir entre diferents carns i peixos, i postres d’allò més dolços i exquisits.
Una de les especialitats culinàries de La Pedra és el seu ossobuco de vedella amb patata caramel·litzada, una explosió de sabor que no deixarà ningú indiferent.
Escapada de cap de setmana
També destaca el llom de cérvol amb salsa 'demi glacé' de conyac, tot i que per aquests dos plats cobren un suplement de vuit euros cadascun si decideixes incloure’ls al menú.
Una de les postres més dolces de la carta són els xuixos de crema, una proposta catalana que sorprendrà els més llaminers.
L’establiment només obre dissabtes i diumenges de 9.00 h a 15.30 h, de manera que és un local ideal per gaudir-ne durant una escapada de cap de setmana per les muntanyes de l’Anoia.
Ubicació excepcional
El segon restaurant, ubicat a la Plaça Àlex Botines, a la localitat de l’Astor (Pujalt), és el Restaurant Masia La Figuera. El seu emplaçament és excepcional: està situat en una casa senyorial del segle XVII, envoltada de prats i arbredes verdes a l’epicentre d’un poble d’estil medieval.
La seva oferta culinària es basa en la cuina de pagès i utilitza productes extrets directament de la terra.
El plat més destacat són les mandonguilles de vedella i porc acompanyades de llenegues confitades. Les seves postres estrella són totalment casolanes: la crema catalana i el mató de monja converteixen el restaurant en una autèntica experiència culinària.
Rutes i passejades a cavall
El restaurant ofereix un menú per 28 euros amb un entrant, segon plat i postres per escollir.
L’horari d’obertura és de divendres a diumenge a les 9.30 i ofereixen servei ininterromput d’esmorzar, dinar i sopar. El tancament es fa a les 23.30 h (divendres i dissabtes) i a les 17.00 h (diumenges).
Per baixar la fartanera, els voltants de Pujalt són perfectes per practicar diverses activitats entre les quals destaquen les rutes senyalitzades a peu i en bicicleta o els passejos a cavall o en quad.
