Crisi habitacional
Cinc megapropietaris d’habitatge manegen al voltant de 100.000 pisos
Blackstone, CaixaBank, CBRE, Ares Management i APG-Aware Super són els cinc tenidors d’arrendaments més grans a Espanya
Gabriel Santamarina
Els grans tenidors sumen –depenent de la font– al voltant de 200.000 habitatges a Espanya. Aproximadament la meitat estan en mans dels que es podrien qualificar com a megapropietaris, principalment fons d’inversió estrangers, a banda d’alguna entitat financera o asseguradora. Aquests sumen aproximadament entre 80.000 i 100.000 pisos a tot el territori nacional.
Blackstone.
El fons nord-americà Blackstone és el propietari d’habitatge més gran a Espanya —a través de dues filials, Testa Homes i Fidere-, tot i que en els últims anys ha venut bona part dels seus immobles; tot i així manté al voltant de 15.000 immobles. El 2019 va adquirir Testa Homes, que en el seu origen va ser la filial immobiliària de la constructora Sacyr, tot i que avui en dia únicament és propietària d’habitatges, un total de 9.000. La compra la va tancar per 2.000 milions d’euros i la majoria dels seus immobles s’ubiquen a la Comunitat de Madrid, però també en altres zones, com Sant Sebastià, Barcelona, Las Palmas de Gran Canària, Palma de Mallorca i València. Tot i que va ser Fidere la primera plataforma amb què Blackstone va començar a invertir a Espanya, el 2013, i la que més polèmica va generar. El seu germen va ser l’adquisició d’un lot de 1.800 habitatges llavors propietat de l’Empresa Municipal de Vivienda y Suelo de Madrid (EMVS), que després de l’esclat de la bombolla va haver de desinvertir per no acabar en fallida. Tot i que en els anys successius va comprar més lots, entre d’altres, a la Sareb. Actualment, disposa del voltant de 5.400 pisos, la majoria a la Comunitat de Madrid, tot i que previsiblement aquesta filial serà venuda per més de 1.000 milions d’euros en els pròxims mesos a un altre fons, el canadenc Brookfield, que els retirarà del lloguer i vendrà al mercat minorista de manera unitària.
CaixaBank.
CaixaBank aglutina tots els seus habitatges de lloguer a Building Center, la societat que uneix tots els actius immobiliaris de l’entitat financera. Aquesta companyia és propietària de 12.000 immobles procedents d’execucions hipotecàries, tot i que aquest volum s’ha reduït molt en els últims anys, ja que l’operativa d’aquesta companyia consisteix a desinvertir i vendre tots els immobles de manera ordenada. Aquests pisos majoritàriament estan repartits per tot el territori nacional i disgregats, no en edificis complets.
CBRE Investment Management.
CBRE Investment Management és un altre fons nord-americà que compta amb diversos milers d’habitatges de lloguer. La majoria són sota el paraigua de la firma Nestar Homes, una societat propietària d’entre 9.100 i 9.500 cases valorades en prop de 1.750 milions d’euros i repartides per tot el territori nacional, diversos municipis de la Comunitat de Madrid, Andalusia, les Canàries, Castella i Lleó, el País Valencià, Galícia, La Rioja o Astúries. CBRE IM controla la pràctica totalitat del capital de Nestar, un dels grans tenidors històrics, que va arrencar la seva activitat en els primers anys dels 2000 sota el nom de Lazora. Addicionalment, CBRE IM té 629 habitatges més, que ha adquirit en edificis de nova construcció en els últims anys. Tots s’ubiquen en les àrees metropolitanes de Madrid i Barcelona, a les localitats de San Sebastián de los Reyes, Torrejón de Ardoz, Badalona i el barri d’El Cañaveral.
Ares Management.
Ares Management és un altre dels grans propietaris d’habitatges a Espanya, a través de la seva filial Avalon Properties. És una de les gestores estrangeres que més han invertit en el país en els últims anys. D’una banda, compta amb una cartera del voltant de 2.300 habitatges lliures en alguns dels districtes més cèntrics de Madrid i també en alguns barris i municipis de la perifèria; estratègia que compagina amb la inversió en el segment de l’habitatge assequible. Ares compta amb una cartera de 5.100 immobles construïts sobre sòls públics en programes concessionals de col·laboració publicoprivada. En total, controla uns 7.400 pisos.
APG-Aware Super.
Vivenio, la cinquena plataforma més gran d’habitatges de lloguer, està controlada per dos fons de pensions estrangers: l’holandès APG i l’australià Aware Super. En total, disposa del voltant de 6.400 pisos repartits entre Madrid, Barcelona, Màlaga i València. El seu naixement es remunta al 2017 de la mà de la cotitzada catalana Renta Corporación, que es va aliar primer amb APG, realitzant fortes compres en els primers anys, fins al 2021, quan els socis van donar entrada en el capital a Aware. Després d’estabilitzar la cartera, Renta va deixar la gestió de la companyia.
