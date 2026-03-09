Afectacions a la mobilitat
Marató de Barcelona 2026: talls de trànsit, carrers afectats i canvis en el transport públic el 15 de març
El Periódico
La Marató de Barcelona 2026 se celebrarà diumenge vinent, 15 de març, i provocarà importants afectacions de mobilitat a Barcelona durant el cap de setmana, especialment a les zones per on passa el recorregut de la prova.
La cursa començarà a les 8.30 hores al Passeig de Gràcia, entre la Gran Via de les Corts Catalanes i la Plaça de Catalunya. L’arribada estarà situada al Passeig de Lluís Companys.
L’Ajuntament de Barcelona ha informat de talls de trànsit, prohibicions d’estacionament i canvis en el transport públic, que s’aplicaran progressivament des de divendres 13 de març fins diumenge a la tarda. Els repassem a continuació.
Durant el matí de diumenge es restringirà el trànsit a les vies del circuit fins que hagi passat l’últim participant.
Els primers talls de circulació s’aplicaran a partir de les 5.00 hores en diversos punts del centre de la ciutat, entre els quals:
- Plaça de Catalunya (calçades muntanya, Besòs i Llobregat)
- Ronda de la Universitat, entre Rambla de Catalunya i Carrer de Balmes
- Plaça d’Urquinaona (calçades central i muntanya)
- Ronda de Sant Pere, entre Carrer de Pau Claris i Plaça de Catalunya
A partir de les 7.30 hores es tancarà la circulació a tot el recorregut de la cursa. Quan el grup de corredors hagi passat pel centre, es reobrirà el lateral Besòs del Passeig de Gràcia entre Plaça de Catalunya i Carrer de Casp. El trànsit romandrà restringit als carrers del circuit entre les 7.30 i les 15.30 hores.
Prohibicions d’aparcament
El dispositiu també preveu restriccions d’estacionament en diferents zones de Barcelona per facilitar el muntatge de l’esdeveniment.
Des de divendres 13 de març a les 21.00 h fins diumenge 15 a les 15.30 h, es veuran afectats trams dels carrers següents:
- Carrer de Viladomat
- Carrer de Mallorca
- Carrer de Sepúlveda
- Carrer de Floridablanca
- Avinguda Diagonal
- Carrer de Llull
- Carrer de Pallars
Des de divendres 13 a les 22.00 h fins diumenge 15 a les 12.00 h, no es podrà estacionar a tot el Passeig de Gràcia —laterals i calçada central— entre Plaça de Catalunya i Gran Via.
Des de dissabte 14 a les 7.00 h fins diumenge 15 a les 15.30 h, les prohibicions s’ampliaran a nombrosos punts de l’Eixample, Ciutat Vella, l’entorn del Parc de la Ciutadella i zones del litoral i de Sant Martí:
- Carrer de València
- Carrer de Huelva
- Carrer de Mallorca
- Carrer de Calàbria
- Avinguda del Paral·lel
- Carrer de Pujades
- Carrer d’Almogàvers
- Carrer de Roger de Flor
- Carrer d’Ausiàs Marc
A més, entre les 18.00 de dissabte i les 18.00 de diumenge hi haurà restriccions al Passeig de Lluís Companys i al lateral muntanya del Carrer de Pujades.
Els vehicles estacionats en aquestes vies, que estaran senyalitzades, podran ser retirats per la grua municipal. A més, l’ajuntament recorda que els vehicles estacionats en carrers del circuit, encara que no tinguin prohibició expressa, poden quedar immobilitzats amb cinta per evitar que es moguin durant la cursa.
Carrers tancats durant la cursa
Durant el pas dels corredors (de 7.30 a 15.30 h) quedarà prohibit circular per tot el circuit i per nombroses vies properes, entre les quals:
- Carrer de València, entre Avinguda Diagonal i Carrer Dos de Maig
- Avinguda de Roma
- Carrer d’Aragó
- Carrer de Muntaner
- Passeig de Sant Joan
- Rambla del Poblenou
- Carrer de la Marina
També hi haurà restriccions en àmplies àrees de Sant Martí, el litoral i els passejos marítims com el Passeig Marítim de la Nova Icària i el Passeig Marítim del Bogatell. A més, el carrer Bergara romandrà tancat en tots dos sentits entre les 6.00 i les 15.30 hores.
Transport públic afectat
L’esdeveniment també provocarà desviaments o limitacions en diverses línies d’autobús de TMB. Des de l’ajuntament recomanen consultar les incidències al web oficial de Transports Metropolitans de Barcelona.
A causa de la magnitud de l’afectació, entre les 6.30 i les 15.00 hores es recomana utilitzar el metro per desplaçar-se per la ciutat.
Per la seva banda, les línies del Trambesòs també patiran talls durant el matí de diumenge:
- 07.45 h: interrupció total de T4, T5 i T6 entre Glòries i Ciutadella
- 12.00 h: restabliment parcial de la T4 entre Glòries i Verdaguer
- 14.45 h: restabliment total de la T4
- 15.30 h: restabliment de les línies T5 i T6
Canvis en accessos a aparcaments
Durant la celebració de la marató també es modificaran els accessos a diversos aparcaments, entre els quals:
- Estació de Barcelona Nord (accés i sortida per Carrer d’Alí Bei)
- Aparcament de Plaça de Catalunya
- Aparcament de Port Olímpic
- Aparcament de l’Estació de França
Accessos especials durant la marató
D’altra banda, el consistori ha informat que s’habilitaran itineraris específics per garantir l’accés al Banc de Sang i Teixits, al Passeig de Taulat, principalment mitjançant la sortida 23 de la B-10 Ronda Litoral; així com al Centre Penitenciari de Dones de Barcelona, amb rutes alternatives a través de la B-10 i l’entorn de l’Avinguda d’Icària.
