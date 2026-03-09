Dia de la dona
L’habitatge i Palestina irrompen en les manifestacions del 8M
Els col·lectius Assemblea 8M i Moviment Feminista de Barcelona van tornar a reclamar ahir "igualtat real i rebuig a la violència masclista" en marxes multitudinàries però separades.
23.000 persones van acudir a la marxa de l’Assemblea, segons la Guàrdia Urbana
Daniela Cabeza
Barcelona va tornar a sortir al carrer ahir pel 8 de març en una manifestació multitudinària que, a més de les reivindicacions feministes clàssiques, va deixar molt visibles dos altres focus de protesta: la crisi de l’habitatge i la causa palestina. La marxa principal, convocada per l’Assemblea 8M, va recórrer el centre de la ciutat entre pancartes morades, consignes contra la violència masclista i un discurs polític que ha eixamplat el camp tradicional del feminisme per connectar-lo amb la guerra, les cures i la precarietat. La Guàrdia Urbana de Barcelona xifra l’assistència en 23.000 persones.
La mobilització va arrencar poc després de les 11.40 hores als Jardinets de Gràcia i va avançar pel passeig de Gràcia cap a plaça Catalunya abans d’encaminar-se cap a Arc de Triomf, on estava previst l’acte final. La convocatòria es va celebrar sota el lema Ni un pas enrere. Lluita transfeminista davant l’imperialisme colonial i feixista, una formulació que resumeix el to combatiu d’aquesta edició.
Al llarg del recorregut, la manifestació va avançar entre càntics corejats de manera constant per part de les participants, alguns de ja instal·lats en el repertori clàssic del 8M. Entre ells es van sentir lemes com "Sola, borratxa, vull arribar a casa, El problema és el sistema" o "Tranquil·la germana, aquí hi ha la teva manada", repetits una vegada i una altra pels diferents blocs que avançaven pel centre de la ciutat.
El carrer, no obstant, no va parlar ahir només en clau feminista. Juntament amb els crits contra les violències masclistes i a favor de la igualtat, també van ressonar proclames per l’accés a la vivenda, missatges de suport a Palestina i consignes contra la guerra.
Abans de l’inici de la protesta, les portaveus Aida Sánchez i María José Tavira van defensar que el feminisme actua avui com "l’última línia de defensa de la vida" davant un context de "conservadorisme reaccionari" que, segons la seva opinió, pretén tornar les dones a l’espai domèstic.
Totes dues van vincular a més la mobilització amb la denúncia de les polítiques bel·licistes i de conflictes com el del Pròxim Orient, una línia que després també es va deixar veure al carrer a través de les banderes, els mocadors i les consignes propalestines.
El trajecte va tenir també moments de forta càrrega visual. Integrants de Falcons de Barcelona van aixecar en diversos punts del recorregut diversos castells humans des dels quals es van exhibir banderes liles amb el símbol feminista. A aquesta imatge es van sumar diferents grups que van acompanyar la marxa amb tambors, música i balls, cosa que reforçava el caràcter participatiu d’una protesta que va combinar la denúncia política amb una atmosfera festiva i d’ocupació col·lectiva de l’espai públic.
Marxes separades
La convocatòria de l’Assemblea 8M no ha sigut l’única del dia. Barcelona va tornar a viure una altra jornada reivindicativa amb dues grans manifestacions separades, com ja havia passat en anys anteriors, per les discrepàncies que persisteixen entre diferents sectors del moviment feminista en qüestions com la llei trans o l’abolició de la prostitució. L’altra mobilització, impulsada per la Coordinadora Moviment Feminista de Barcelona, va sortir al migdia amb un recorregut propi. Malgrat la fractura, les dues expressions del 8M comparteixen els dos eixos que continuen vertebrant la jornada: l’exigència d’igualtat real i el rebuig de la violència masclista.
En l’acte final, que es va celebrat a l’Arc de Triomf, les organitzadores van llegir el manifest de la jornada, que ha ampliat les reivindicacions cap al context internacional. Van denunciar conflictes com la guerra a Ucraïna o el conflicte a Palestina i van criticar l’avanç de posicions reaccionàries en diferents països.
"Cridem ben alt i clar ‘no a les polítiques d’ultradreta, al racisme, als discursos d’odi, a l’antifeminisme i a la LGTBIQA+fòbia,’ van proclamar les activistes durant la lectura. El document també va cridar a reforçar l’organització feminista davant el que les organitzadores van definir com una crisi de la reproducció de la vida, vinculada a les cures, l’accés a l’habitatge i la crisi ecosocial.
També a Madrid, les manifestants van sortir dividides en dues marxes, amb una assistència global d’unes 34.000 persones (11.000 en la protesta convocada pel Moviment Feminista de Madrid i 24.000 en la de la Comissió 8M), una xifra molt similar a la de l’any passat, però molt lluny de les més de 300.000 dones que van sortir al carrer a la capital espanyola el 2018.
