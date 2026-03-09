Meteorologia
Localitzat el cadàver de l’home desaparegut al riu Mogent
En l’operatiu de recerca, activat divendres, han participat 40 efectius i una vintena de dotacions. La víctima portava una furgoneta que va ser arrossegada en ple temporal.
Clàudia Mas
Els Bombers de la Generalitat van localitzar ahir al migdia el cos sense vida d’una persona al riu Mogent, a Llinars del Vallès (Vallès Oriental), després de tres dies de recerca ininterrompuda del conductor d’una furgoneta que va ser arrossegada pel corrent en ple temporal de pluja. Tot fa pensar que podria tractar-se de l’home desaparegut des de divendres, quan va intentar creuar una passarel·la i va ser sorprès per la força de l’aigua.
La troballa posa fi a l’ampli dispositiu desplegat des de les 14.30 hores de divendres, quan els serveis d’emergència van rebre l’avís que una furgoneta havia quedat negada a la riera Giola, a Llinars, en un dels moments més complicats de l’episodi de pluges que va afectar Catalunya.
Segons la informació facilitada llavors, el conductor hauria intentat travessar un pas que estava tancat per la Policia Local. Abans de desaparèixer, va arribar a alertar un amic o familiar que l’aigua estava entrant a la cabina i que no podia sortir.
Quan els equips de rescat van accedir a l’interior del vehicle, no van trobar ningú. A partir de llavors es va activar una recerca intensiva per localitzar el conductor, en un escenari especialment complex pel cabal, el fang, la vegetació i la poca visibilitat.
Durant tot el cap de setmana, els Bombers van mantenir actiu l’operatiu de dia i de nit, adaptant els recursos a les condicions del terreny i de llum, però sense rebaixar la intensitat de la recerca. Van mobilitzar uns 40 efectius i una vintena de dotacions, amb la participació d’unitats especialitzades com el Grup d’Actuacions Especials (GRAE), tant el subaquàtic com el de muntanya, el Grup Caní de Recerca (GRCR), equips de drons, un helicòpter de Mitjans Aeris, el Grup Operatiu de Suport (GROS) i l’Equip de Prevenció Activa Forestal (EPAF).
També hi van col·laborar submarinistes de Bombers de Barcelona, Salvament Marítim, els Mossos d’Esquadra, la Policia Local i l’Ajuntament de Llinars del Vallès. El centre de comandament del dispositiu es va instal·lar al costat de l’escola Ginebró.
Furgoneta arrossegada
La recerca es va iniciar a la riera Giola, on va ser trobada la furgoneta, i es va estendre pel curs fluvial arrossegat pel corrent. En un primer moment, els serveis d’emergències van calcular que el vehicle s’havia desplaçat al voltant d’1,5 quilòmetres, tot i que posteriorment van situar la furgoneta a uns 2,4 quilòmetres de la passarel·la des de la qual hauria sigut arrossegada.
La baixada del nivell de l’aigua durant el matí d’ahir diumenge va permetre intensificar el rastreig a la llera del riu Mogent, en un tram d’uns 16 quilòmetres comprès entre el punt on el vehicle va ser arrossegat i la reclosa situada entre les localitats de Llinars del Vallès i Montmeló.
A les 11.34 hores, un equip dels Bombers va albirar un cos entre la vegetació d’un meandre del riu. El cadàver es trobava al marge esquerre del Mogent, a uns 400 metres del punt on havia sigut detectat el vehicle. Després de la localització, els efectius de la recerca van senyalitzar la zona i van avisar els Mossos d’Esquadra, que van activar la unitat d’investigació, la policia científica i la comitiva judicial per procedir a aixecar el cos i identificar-lo. El Sistema d’Emergències Mèdiques (SEM) va activar, a més, un servei de suport psicològic per atendre els familiars.
El cas es va produir en plena jornada de temporal, en un episodi de pluges intenses que va complicar la mobilitat a diversos punts de Catalunya i va elevar de manera sobtada el cabal de les rieres i els cursos fluvials. La desaparició del conductor a Llinars del Vallès es va convertir des del primer moment en una de les situacions més delicades del nou episodi d’aiguats.
El desenllaç, pendent encara de confirmació oficial, tanca tres dies de recerca contrarellotge i torna a posar el focus en el perill extrem d’intentar creuar passos inundables durant episodis de pluja intensa, fins i tot quan aparentment el nivell de l’aigua pot semblar assumible.
