Canvis en l’última dècada
Només el 6% dels taxistes de l’àrea de BCN són dones
El transport públic compta amb una majoria d’usuàries, en concret el 80%, però els professionals continuen sent principalment homes.
Glòria Ayuso
Només el 6% dels professionals del taxi són dones a l’Àrea Metropolitana de Barcelona. Una xifra que amb prou feines ha variat en els últims deu anys. De fet, en realitat en són menys: de les 830 que hi havia al volant el 2015 s’ha passat a 793, segons les xifres de l’Institut Metropolità del Taxi (IMET). Però com que el nombre de professionals del taxi també és inferior (13.175 respecte als 14.660 de fa una dècada), la seva representació continua sent similar, amb una molt lleu millora del 5,7% al 6%.
Tenint en compte que les dones suposen el 40% del total de conductors a Catalunya, la de taxista és una de les professions menys paritàries. En general, tot el sector del transport públic està especialment masculinitzat. Al bus metropolità, que inclou totes les línies que gestionen també empreses amb concessió, un 80% de les persones usuàries són dones. No obstant, només el 15% dels seus professionals ho són. Al metro i bus de Transports Metropolitans de Barcelona suposen el 22,3% de la plantilla.
Tot i així, a poc a poc s’avança en el sector públic: les treballadores representen un terç de la plantilla a Ferrocarrils de la Generalitat, després que l’operadora ferroviària hagi aplicat mesures per fomentar la igualtat de gènere en un sector històricament masculí. En el lloc d’agents d’estació, gairebé amb la meitat. I les maquinistes ja són el 33% de totes les persones encarregades de conduir els trens.
Sentir-se avalada
En el cas del taxi, l’últim Observatori de la Dona Taxista de Freenow indica que un 73% de les dones taxistes se senten més avalades que abans, cinc punts per sobre de l’edició anterior. Igualment, una àmplia majoria (85%) puntuen positivament l’acollida en el sector per part dels seus companys, 10 punts per sobre respecte al 2023. "Si bé encara queda molt camí per recórrer, les dones taxistes troben un espai cada vegada més acollidor i que els dona seguretat i confiança per poder desenvolupar la seva activitat professional", destaca aquest estudi.
