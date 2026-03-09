Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

El Port Vell crearà dues zones verdes

L’Autoritat Portuària aprovarà el 18 de març la reurbanització de les parcel·les de dos equips de la Copa Amèrica (els britànics Inneos i els suïssos Alinghi), que rebrà netes el dia 31.

Marina del Port vell de Barcelona

Marina del Port vell de Barcelona / JORDI OTIX / EPC

Meritxell M. Pauné

Barcelona

El Port Vell de Barcelona estrenarà aquest any dues noves zones verdes al Moll d’Espanya, que acull el centre comercial Maremagnum i L’Aquàrium i on al juliol obrirà Prisma. Els dos últims equips de la Copa Amèrica de vela que queden a la ciutat desmantellen aquests dies les bases, cosa que alliberarà dos espais públics en una zona molt transitada de la ciutat.

El port de Barcelona confirma que rebrà les dues parcel·les el 31 de març i que ja tenen preparats els projectes de reurbanització per tornar-los l’ús ciutadà després de tres anys consagrats a la nàutica. El consell d’administració del port que se celebrarà el dimecres 18 de març té previst aprovar els dos plans, que suposen una inversió de 640.000 euros. Les obres es licitaran a la primavera i començaran entre juny i juliol, per estrenar l’últim trimestre de l’any les noves àrees enjardinades.

A l’espera del Liceu Mar

L’equip INEOS Britannia ocupa un terreny situat al costat de l’antic Imax, a l’accés septentrional al moll. Els anglesos estan desmuntant la base per endur-se-la a Itàlia. Aquesta parcel·la, amb forma de rombe i dues cotes d’altura, forma part de l’àrea destinada al futur Liceu Mar, igual que l’antic Imax. Per això, el Port Vell la condicionarà de manera provisional, fins a l’inici de les obres del temple operístic d’aquí "tres o quatre anys". "Es retornarà a ús públic i millorarà l’espai", indiquen fonts del port, amb una "actuació temporal" que inclou "fer caure el mur, recuperar el terraplè enjardinat i reforçar la il·luminació".

La calçada afectada s’asfaltarà de nou i la part pavimentada es destinarà a usos polivalents, com acollir una carpa del Saló Nàutic o complementar l’activitat de Prisma, el seu nou veí. El projecte té un pressupost de 220.000 euros. Una vegada aprovat, el port traurà a concurs públic els treballs, que s’acabaran a l’octubre.

El muticine Cinesa

Per la seva banda, els suïssos Alinghi Red Bull Racing van ocupar a finals del 2023 el buit que va deixar el multicine Cinesa Maremagnum. L’equip helvètic està fent caure les seves instal·lacions. Aquest espai tindrà una zona enjardinada amb arbratge, un quiosc amb pèrgola, hamaques i mobiliari urbà i podrà acollir activitats de petit format. El Port Vell publicarà l’encàrrec en paral·lel a l’altra obra, que tot i això podria prolongar-se fins a final d’any. El cost: 420.000 euros.

