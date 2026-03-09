Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

A partir del maig

Renfe inverteix 4,8 milions per millorar l’accessibilitat en una quinzena d’estacions de Rodalies

En una primera fase s’actuarà a Vilanova i la Geltrú, Fabra i Puig, Sabadell Sud, Sant Celoni i Sitges

L'estació de Parets del Vallès, en obres el passat mes de setembre.

L'estació de Parets del Vallès, en obres el passat mes de setembre. / Ferran Nadeu / EPC

ACN

Barcelona

Renfe farà obres per “millorar l’accessibilitat i el confort” en una quinzena d’estacions entre aquest any i el vinent. El pla preveu “actuacions d’alt impacte” a partir del maig vinent i comptarà amb una inversió de 4,8 milions d’euros. En una primera fase (1,26 milions) s’actuarà a Vilanova i la Geltrú, Fabra i Puig, Sabadell Sud, Sant Celoni i Sitges. En totes, els treballs estaran destinats a millorar l’estat del vestíbul i la il·luminació. A Sabadell Sud, a més, es millorarà l’accés a l’estació, i a Sant Celoni s’actuarà sobre l’accés a l’andana, segons ha explicat Renfe en una nota de premsa.

En fases posteriors s’executaran obres a Castellbisbal, Martorell Central, Sant Vicenç de Calders, L'Hospitalet de Llobregat i Gavà.

Renfe ha detallat que per a la valoració, elecció i priorització de les actuacions ha tingut en compte l’impacte en els viatgers beneficiats, el nivell d’urgència, la complexitat tècnica dels treballs i la seva durada, així com la possibilitat d’executar solucions estandarditzades en diverses estacions.

Segons l’operadora, es tracta d'obres que generaran “millores significatives a curt termini” i que requereixen una inversió reduïda, de poca complexitat tècnica i amb un alt retorn en la percepció sobre la qualitat del servei.

Notícies relacionades

Les actuacions previstes a Catalunya formen part d'un pla d’àmbit estatal que preveu una inversió total de 24,8 milions d’euros. Catalunya, juntament amb Madrid, són les zones amb més inversió prevista, amb 4,8 milions d’euros cadascuna.

