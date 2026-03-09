A partir del maig
Renfe inverteix 4,8 milions per millorar l’accessibilitat en una quinzena d’estacions de Rodalies
En una primera fase s’actuarà a Vilanova i la Geltrú, Fabra i Puig, Sabadell Sud, Sant Celoni i Sitges
ACN
Renfe farà obres per “millorar l’accessibilitat i el confort” en una quinzena d’estacions entre aquest any i el vinent. El pla preveu “actuacions d’alt impacte” a partir del maig vinent i comptarà amb una inversió de 4,8 milions d’euros. En una primera fase (1,26 milions) s’actuarà a Vilanova i la Geltrú, Fabra i Puig, Sabadell Sud, Sant Celoni i Sitges. En totes, els treballs estaran destinats a millorar l’estat del vestíbul i la il·luminació. A Sabadell Sud, a més, es millorarà l’accés a l’estació, i a Sant Celoni s’actuarà sobre l’accés a l’andana, segons ha explicat Renfe en una nota de premsa.
En fases posteriors s’executaran obres a Castellbisbal, Martorell Central, Sant Vicenç de Calders, L'Hospitalet de Llobregat i Gavà.
Renfe ha detallat que per a la valoració, elecció i priorització de les actuacions ha tingut en compte l’impacte en els viatgers beneficiats, el nivell d’urgència, la complexitat tècnica dels treballs i la seva durada, així com la possibilitat d’executar solucions estandarditzades en diverses estacions.
Segons l’operadora, es tracta d'obres que generaran “millores significatives a curt termini” i que requereixen una inversió reduïda, de poca complexitat tècnica i amb un alt retorn en la percepció sobre la qualitat del servei.
Les actuacions previstes a Catalunya formen part d'un pla d’àmbit estatal que preveu una inversió total de 24,8 milions d’euros. Catalunya, juntament amb Madrid, són les zones amb més inversió prevista, amb 4,8 milions d’euros cadascuna.
- Intenten esquivar un control a la C-16, a Castellbell, amb més de tres tones de cable de coure al camió i acaben detinguts per furt
- El dia que Pasqual Maragall va fer 8.000 quilòmetres per reconèixer un bagenc
- La protectora de Manresa difon un vídeo per denunciar una dona que va abandonar un gos a les seves instal·lacions
- Núria Fargas: «Els temps gloriosos de la televisió no tornaran, però a TV3 el públic encara ens respon»
- Dos joves emprenedors donen una nova vida a l’històric bar Montemar de Manresa
- Un matí de primavera fa arrencar amb força la Fira del Trumfo i la Tòfona de Solsona
- Em sento orgullosa de ser una dona que treballa en un sector masculinitzat
- Alguns clients se senten orgullosos que sigui una dona, però d'altres en desconfien