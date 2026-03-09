El 15 de març
Sant Pau celebra els seus 625 anys amb una jornada de portes obertes i concerts gratuïts a Barcelona
Sant Pau descubre ser dueño de una pinacoteca barroca que exhibirá a partir de otoño
El Periódico
El Recinte Modernista de Sant Pau de Barcelona celebrarà aquest diumenge 15 de març el 625 aniversari de la fundació de l’Hospital de la Santa Creu i Sant Pau. Per commemorar-ho, el recinte ha organitzat una jornada de portes obertes, amb entrada gratuïta, amb activitats pensades tant per a famílies com per al personal de l’hospital.
Des de Sant Pau recorden que aquesta institució es va crear fa més de sis segles, durant la Barcelona medieval, per respondre a les necessitats sanitàries de l’època i que va donar origen a l’actual hospital. Aquesta efemèride fa valdre els seus centenars d’anys d’història dedicats a la salut, marcats pels avenços mèdics, arquitectònics i socials de la ciutat. Avui dia, l’espai és un dels més emblemàtics del patrimoni modernista de la capital catalana.
Programa d’activitats
Per a la jornada de portes obertes, hi ha programades activitats com un contacontes sobre la infermera Adela Simón, a qui es retrà homenatge per ser una referent en el món sanitari per la seva dedicació i humanitat. L’activitat es farà a les 10.00, 12.00 i 17.00 de diumenge a la sala Pau Gil. Està adreçada a infants a partir de 5 anys i requereix inscripció prèvia. Després del conte, els participants podran visitar el recinte i gaudir de la resta d’activitats.
Així mateix, la jornada de celebració inclou un programa musical amb diverses actuacions:
- Cor Vivaldi: a les 11.00 i 11.45 a la sala Domènech i Montaner, amb un repertori que recorre cinc moments clau de la història de l’hospital.
- Ara Martí Quartet: a les 12.00 i 17.30 als jardins del recinte, amb jazz, boleros i bossa nova.
- Jam de lied amb la Fundació Victoria de los Ángeles: de 12.30 a 14.00 a la sala Domènech i Montaner, amb diferents cantants i pianistes.
- Música i ball amb l’Associació BCN Swing: a les 13.00, amb banda en directe i ball de swing als jardins.
Per assistir a l’esdeveniment cal inscriure-s’hi prèviament a través d’aquest enllaç.
