Sara Schiavone: "BCN té el poder de ser una ciutat nova cada dia"
Begoña González
Sara Schiavone, de 32 anys, és italiana. Graduada en Turisme, l’any vinent en farà deu que viu a Barcelona, on va arribar per cursar el màster en Direcció d’Esdeveniments a la Universitat de Barcelona (UB). Va fer les seves pràctiques a This is MED, una agència d’esdeveniments corporatius nàutics i experiències amb vaixell per la costa de Barcelona, on segueix, després de nou anys, com a responsable de desenvolupament i estratègia.
¿Per què vas triar Barcelona?
Acabava de graduar-me i volia fer una cosa més pràctica que un postgrau; preferia un màster. Vaig estudiar Turisme i tenia clar que volia viure a Espanya. Per això amb aquests dos elements n’hi va haver prou perquè el resultat de les meves recerques sobre màsters en turisme a Espanya donés Barcelona com a ciutat de referència. Vaig descobrir que aquest sector va més enllà de l’hostaleria i vaig trobar el curs de Direcció d’Esdeveniments a la Universitat de Barcelona. ¡No m’ho vaig pensar dues vegades!
¿Quins aspectes de la ciutat destacaries com positius?
Barcelona té el poder de ser una ciutat nova cada dia. Fa gairebé deu anys que soc aquí i he viscut en diferents barris i sempre que algú em pregunta què tal la meva vida aquí, jo li responc que he pogut viure deu vides diferents. La ciutat canvia i evoluciona en tots els aspectes i t’empeny que facis el mateix amb la seva contínua activitat i propostes en tots els sectors.
¿Quins aspectes de la ciutat s’han de millorar? ¿Com?
Un sobre tots, que em toca de prop, a més, és el turisme. Sector de l’odi et amo d’aquesta ciutat i que visc com a local i com a estrangera alhora. En el dia d’avui, crec que Barcelona ha perdut la seva autenticitat davant els ulls de qui no la coneix bé. Tenim molt més per oferir, però els volums de visitants dels quals hem gaudit fins ara han fet que es donés més visibilitat a l’oferta massiva mancada de qualitat. Barcelona és art, és gastronomia, és història i és Mediterrani. Això hem de creure’ns-ho en primer lloc i després plasmar-ho en l’oferta per al turista, sense comprometre la qualitat en nom d’un preu més barat, i destacar-ho davant la promoció d’activitats que no aporten valor ni prestigi a la ciutat.
¿Què esperes de la Barcelona dels pròxims anys?
Espero que Barcelona segueixi aquesta trajectòria de renovació i expansió a la qual estem assistint i, com deia abans, que anivelli l’oferta turística per donar la benvinguda a tot aquell que fins ara ha ratllat la ciutat de Barcelona de la seva llista per massa turística o massa festaire. Amb els reptes que ens esperen dins del marc de Barcelona 2030 i el Mundial de futbol, estic segura que assistirem a una transformació significativa en àmbit urbanístic, social i sostenible.
¿Quina és la teva ciutat? ¿Què és el que més trobes a faltar?
¡La pregunta del milió! Quan et mudes a una altra ciutat, acabes per no sentir-te realment d’enlloc en concret i, alhora, emportar-te un mix de les dues ciutats que acaba sent el teu nou jo allà on vagis i on resideixis al final. Els meus orígens italians són els fonaments de la meva personalitat i dels valors en què continuo creient i que m’ajuden a prendre les decisions importants i les del dia a dia, i Barcelona representa els pilars que sustenten el sostre de les meves ambicions.
- Intenten esquivar un control a la C-16, a Castellbell, amb més de tres tones de cable de coure al camió i acaben detinguts per furt
- Dos joves emprenedors donen una nova vida a l’històric bar Montemar de Manresa
- Una furgoneta de recollida de voluminosos atropella un home de 58 anys al carrer d’Àngel Guimerà
- El vincle passat i present de l’exfutbolista Bojan Krkić amb Montserrat
- La Primitiva deixa un premi de 792.825,58 euros a Sant Vicenç de Castellet
- Núria Fargas: «Els temps gloriosos de la televisió no tornaran, però a TV3 el públic encara ens respon»
- Un home de 85 anys resulta ferit en quedar atrapat en un accident a la C-55, a Sant Joan
- Albert Estiarte plega com a director de la Clínica Sant Josep de Manresa després de 23 anys al capdavant