14 firmes d’arquitectura pugnen per construir el Bioscope del Zoo
El concurs internacional atrau projectes d’empreses de Barcelona i de Madrid. Totes les candidatures s’avaluaran i les cinc primeres classificades passaran a una segona etapa.
Meritxell M. Pauné
El Zoo de Barcelona prepara per al 2030 un projecte singular, el futur centre Bioscope dedicat als orígens i l’evolució de la vida a la Terra. L’alcalde Jaume Collboni ho va anunciar a l’octubre i el consistori va llançar al desembre el concurs internacional d’arquitectura que definirà aquest espai de nova creació al parc de la Ciutadella. La tramitació ha avançat aquest febrer i ja són públiques totes les candidatures rebudes.
Catorze firmes d’arquitectura competeixen pel disseny i la construcció de l’edifici, amb una inversió prevista de més de 19 milions d’euros. La majoria són estudis de Barcelona, alguns de liderats per professionals de la capital catalana. També hi participen una gran empresa de l’Ibex 35, un despatx amb seu a Madrid i Lima (Perú) i un estudi de Girona.Catorze firmes d’arquitectura competeixen per aconseguir el disseny i la construcció de l’edifici, per al qual s’ha previst una inversió de més de 19 milions d’euros. Es tracta majoritàriament de bufets de Barcelona, alguns d’ells liderats per professionals de capçalera de la capital catalana. També es presenten una gran empresa del IBEX35, un despatx amb seu a Madrid i Lima (Perú) i un estudi de Girona.
Es tracta dels gabinets B720 Arquitectura, Miquel Mariné, Josep Lluís Mateo, Efebearquitectura, Acciona Construcción, Fabric, Pich-Aguilera, Vesta Rehabilitación, Camps Felip, Ruiz Geli, bxd arquitectura, Jorge Vidal i Miralles Tagliabue EMBT. Alguns d’ells s’han presentat al concurs que va convocar al juliol l’Ajuntament per ampliar el Sant Jordi Club de Montjuïc.Es tracta dels bufets B720 Arquitectura, Miquel Mariné, Josep Lluís Mateo, Efebearquitectura, Acciona Construcció, Fabric, Pich-Aguilera, Vesta Rehabilitació, Camps Felip, Ruiz Geli, bxd arquitectura, Jorge Vidal i Miralles Tagliabue EMBT. En paral·lel, alguns d’ells s’han presentat també al concurs que va convocar al juliol l’Ajuntament de Barcelona per ampliar el Sant Jordi Club de Montjuïc.
Com en el cas de la sala de concerts, es tracta d’un procés de selecció en dues fases. Totes les candidatures s’avaluen i les cinc primeres classificades passen a una segona etapa. Cada finalista rep una prima de participació de 15.000 euros. El guanyador realitzarà el projecte bàsic i l’executiu, i el consistori obre la porta que s’encarregui també l’execució de l’obra.Com en el cas de la sala de concerts, es tracta d’un procés de selecció en dues fases. Totes les candidatures rebudes s’avaluen i les cinc primeres classificades passen a una segona etapa. Atès que llavors hauran de desenvolupar més a fons la seva proposta, cadascuna de les finalistes rep una prima de participació de 15.000 euros. El guanyador realitzarà tant el projecte bàsic com el projecte executiu i, a més, el consistori obre la porta que s’encarregui també l’execució de l’obra.
El Bioscope, que Collboni va definir com la "joia de la corona" del pla de futur del Zoo, tindrà 3.000 metres quadrats repartits en tres plantes i una zona exterior de 4.000 metres quadrats. S’alçarà en la confluència dels carrers de Wellington i Pujades, amb accés des de l’interior del Zoo i un altre d’independent des de fora.El Bioscope, que Collboni va definir com la "joia de la corona" del pla de futur del Zoo, tindrà uns 3.000 metres quadrats repartits en tres plantes i una zona exterior de 4.000 m² més. S’alçarà en la confluència dels carrers Wellington i Pujades, amb un accés des de l’interior del Zoo i un altre d’independent des de fora.
Oferirà al visitant un recorregut per la història de la vida en un format immersiu i comptarà amb un punt de restauració, exposicions temporals, sala d’actes i botiga. Com a edifici, haurà de tenir el certificat ambiental BREEAM, un consum energètic gairebé nul i accessibilitat universal. Altres novetats al Zoo per al pròxim quadrienni són els espais temàtics Aïllats, sobre ecosistemes insulars, i Descobrim la Mediterrània, així com un accés a la Ciutadella des de Wellington el 2027.Oferirà al visitant un recorregut per la història de la vida en un format immersiu i també comptarà amb un punt de restauració, exposicions temporals, sala d’actes i botiga. Com a edifici, haurà de tenir el certificat ambiental BREAM, un consum energètic gairebé nul i accessibilitat universal. Altres novetats al Zoo per al pròxim quadrienni són els espais temàtics Aïllats sobre ecosistemes insulars i Descobrim la Mediterrània, així com un accés a la Ciutadella des de Wellington el 2027.
Jurat i comissió assessora
El jurat es va constituir el 3 de febrer i va verificar que 14 propostes havien sigut presentades dins dels terminis requerits. El presideix l’arquitecte madrileny Andrés Jaque i l’acompanyen sis vocals: Marina Povedano, Antoni Casamor, Antoni Alarcón, Míriam Plaza, Tomàs Marquès i Carles Garcia, i una secretària, Mercè Piñol.El jurat es va constituir el passat 3 de febrer i va verificar que 14 propostes havien sigut presentades dins dels terminis requerits i s’admetien al certamen. El presideix l’arquitecte madrileny Andrés Jaque i l’acompanyen sis vocals (Marina Povedano, Antoni Casamor, Antoni Alarcón, Míriam Plaza, Tomàs Marquès i Carles Garcia) i una secretària (Mercè Piñol).
El dia 19 del mateix mes es va formalitzar la Comissió Tècnica que assisteix el jurat i valora les propostes de forma no vinculant. La componen Jose María Ruiz com a president, Jordi Hernández, Noemí Bellmonte, Pablo Antolín, Berta Aubets i Jaume Mata com a vocals, i Adrià Garcia com a secretari. El dia 24 es van obrir els sobres amb les propostes per puntuar i va començar la fase d’avaluació.El dia 19 del mateix mes es va formalitzar la Comissió Tècnica que assisteix al jurat i valora les propostes des del punt de vista tècnic i de forma no vinculant. La componen Jose María Ruiz com president, Jordi Hernández, Noemí Bellmonte, Pablo Antolín, Berta Aubets i Jaume Mata com vocals i Adrià Garcia com secretari. Finalment, el dia 24 es van obrir els sobres amb les propostes a puntuar i va començar la fase d’avaluació i puntuació.
L’empresa municipal BSM, que gestiona el Zoo de Barcelona, pilota el concurs. "El projecte Bioscope és clau per fer del Zoo un espai de referència en la preservació de la biodiversitat i la divulgació científica", valora a EL PERIÓDICO. El qualifica de "centre únic i innovador" i ressalta que oferirà "un recorregut immersiu amb elements museístics, experiències audiovisuals i la presència d’espècies vinculades a moments clau de la història natural".L’empresa municipal BSM, que gestiona el Zoo de Barcelona, és qui pilota també el concurs. "El projecte Bioscope és una peça clau per fer del zoo un espai de referència en la preservació de la biodiversitat i la divulgació científica", valora EL PERIÓDICO. El qualifica de "centre únic i innovador" i ressalta que oferirà "un recorregut immersiu amb elements museístics, experiències audiovisuals i la presència d’espècies vinculades a moments clau de la història natural".
El concurs del Sant Jordi Club, com va avançar aquest diari, ha atret 17 participants i ja té elegits els cinc finalistes. La llista inicial incloïa grans noms locals i estrangers, però la segona fase té un marcat accent barceloníEl concurs del Sant Jordi Club, com ha avançat EL PERIÓDICO, ha atret 17 participants i ja té elegits als cinc finalistes. Tot i que la llista inicial incloïa grans noms locals i estrangers, la segona fase té també un marcat accent barceloní..
