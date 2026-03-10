Avenç científic
Una anàlisi de sang podria predir la demència en dones fins a 25 anys abans de l’aparició dels primers símptomes
Un equip d’investigadors assenyala que la proteïna p-tau217 podria ser un possible biomarcador per predir l’aparició de malalties com l’Alzheimer dècades abans que es manifestin
Altres estudis, com els liderats pel Barcelonaβeta Brain Research Center, també indaguen en l’ús d’aquest biomarcador per predir el risc de deteriorament cognitiu tant en homes com en dones
Harvard demostra l’eficàcia del liti per tractar l’Alzheimer en ratolins: «Podria ser el ‘sant greal’ que busquem»
Valentina Raffio
Una simple anàlisi de sang, de les que es realitzen de manera rutinària en la pràctica clínica, podria ajudar a identificar quines dones tenen més risc de desenvolupar demència dècades abans que apareguin els primers problemes de memòria i fins i tot donar pistes clau sobre quins pacients es beneficiarien de tractaments preventius. Segons anuncia un equip d’investigadors de la Universitat de Califòrnia a San Diego en un article publicat aquest dimarts a la revista ‘JAMA Network Open’, un recent estudi en gairebé 3.000 dones ha aconseguit identificar un biomarcador present a la sang que podria utilitzar-se com un «possible indicador primerenc del risc de deteriorament cognitiu i de demència» vinculat, entre d’altres, a malalties com l’Alzheimer. Els experts afirmen que aquesta proteïna podria utilitzar-se per millorar els diagnòstics i, sobretot, per desplegar de manera més eficients mesures preventives.
El treball, realitzat als Estats Units, s’ha basat en les dades de 2.765 dones d’entre 65 i 79 anys que es van sumar al projecte ‘Women’s Health Initiative Memory Study’ a finals dels anys 90 i que hi van participar durant uns 25 anys de mitjana. Segons relaten els impulsors d’aquest treball, l’anàlisi d’aquests casos al llarg del temps va permetre revelar que la presència d’una proteïna anomenada p-tau217 era un indicador primerenc de demència. «Vam veure que a mesura que augmentaven els nivells d’aquest biomarcador també ho feia el risc de demència entre les participants. El treball demostra que les dones amb els nivells més alts de p-tau217 presentaven la probabilitat més gran de desenvolupar demència a llarg termini», afirmen els especialistes.
«La feina demostra que les dones amb els nivells més alts de p-tau217 presentaven la probabilitat més gran de desenvolupar demència a llarg termini»
Estudi del biomarcador
L’estudi assenyala el potencial d’aquest biomarcador com a eina per predir la demència però, tot i així, afirma que el risc no es reflecteix de la mateixa forma en totes les dones. El treball, de fet, indica que la relació entre nivells alts de p-tau217 i un pitjor estat cognitiu és més fort en dones que tenien més de 70 anys al començar l’estudi que en aquelles que tenien menys d’aquesta edat. També va ser més marcada en dones amb variants genètiques vinculades a l’Alzheimer. Així mateix, l’estudi va detectar que la proteïna p-tau217 predeia millor la demència en dones que havien rebut teràpia hormonal amb estrogen i progestina dins de l’assaig clínic, en comparació amb les que havien rebut placebo. Amb tot això, els científics afirmen que aquest biomarcador, tot i que sembla prometedor, no podria aplicar-se a la pràctica clínica fins que s’hagi refinat més.
Fa uns mesos, el Barcelonaβeta Brain Research Center (BBRC) també va liderar un estudi sobre el mateix biomarcador per a la detecció del risc de demència i va arribar a una conclusió similar. El treball, basat en 395 adults sans, tant homes com dones, va mostrar que la detecció de la proteïna p-tau217 en plasma ofereix una precisió del 81% per identificar el risc d’Alzheimer en persones encara sanes. «Aquests resultats reforcen la utilitat de l’anàlisi de sang amb p-tau217 com a eina de cribratge inicial en persones sense símptomes, especialment en un moment en què els assajos clínics i els tractaments modificadors de la malaltia requereixen identificar casos molt inicials», va explicar la investigadora Gemma Salvadó, autora principal de l’estudi, després de la publicació d’aquest treball, que en un futur podria utilitzar-se per fer cribratges per a la detecció primerenca de l’Alzheimer, la selecció de participants en assajos clínics i fins i tot per guiar l’accés a tractaments.
- El dia que Pasqual Maragall va fer 8.000 quilòmetres per reconèixer un bagenc
- Mor una persona en un accident laboral a Sant Fruitós de Bages
- La protectora de Manresa difon un vídeo per denunciar una dona que va abandonar un gos a les seves instal·lacions
- Els iranians creuen en la guerra perquè la fi del règim els donarà una millor vida
- Alguns clients se senten orgullosos que sigui una dona, però d'altres en desconfien
- La guerra de l’Iran eleva la llista de països de l’Orient Pròxim i del món àrab al quals Exteriors recomana no viatjar
- Els Mossos d'Esquadra investigaran la persona que va abandonar un gos a la protectora de Manresa
- Intenten esquivar un control a la C-16, a Castellbell, amb més de tres tones de cable de coure al camió i acaben detinguts per furt