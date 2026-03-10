Sobirania tecnològica
Barcelona destinarà gairebé 10 milions d’euros a promoure l’ús "ètic" de la IA entre l’administració pública i la ciutadania
L’Ajuntament de la capital catalana impulsarà 37 accions destinades a reforçar la seva sobirania tecnològica i afavorir els serveis públics
Carles Planas Bou
L’abril de 2021, més d’un any i mig abans que el llançament de ChatGPT transformés el món, Barcelona ja va fer un pas endavant per anunciar la creació d’una normativa que garantís l’aplicació ètica de la intel·ligència artificial en els serveis públics.
Gairebé cinc anys després, la capital catalana aprofundirà la seva estratègia, pionera a Espanya, per reforçar la seva sobirania tecnològica. Amb això, l’Ajuntament de Barcelona destinarà 9,4 milions d’euros durant els pròxims tres anys a accelerar l’adopció de la IA tant en els processos de treball de l’administració pública com en l’ecosistema empresarial de la ciutat comtal.
"Barcelona és una ciutat que sempre s’ha associat a la innovació tecnològica (...) però no de qualsevol manera, sinó amb propòsit i inspirada en valors. I és que la manera com adoptem la tecnologia condicionarà la societat del futur", ha apuntat l’alcalde Jaume Collboni, que ha recalcat la voluntat de "recuperar la nostra posició de lideratge tecnològic perquè això repercuteixi positivament en l’economia i els ciutadans".
37 accions d’IA
El pla de l’ajuntament català consta de sis eixos estratègics amb un total de 37 accions que es divideixen entre aquelles adreçades a l’administració pública, als ciutadans i al teixit empresarial.
En el primer bloc s’adoptaran mesures que van de la capacitació digital en matèria d’IA per a tots els funcionaris a la creació d’una plataforma municipal que escali l’ús de diferents eines tecnològiques destinades a millorar els serveis públics, segons ha explicat Emili Rubió, gerent de l’Institut Municipal Barcelona Innovació i Tecnologia. A més, en un exercici de transparència, el consistori publicarà totes les dades dels sistemes algorítmics desplegats per l’administració perquè els ciutadans puguin consultar-los i exercir així els seus drets.
Ciutat pionera
Amb l’Estratègia per a l'adopció ètica, democràtica i sostenible de la IA, Barcelona passarà a dedicar el 3,1% del seu pressupost a la inversió i aplicació de tecnologia d’avantguarda en les seves estructures (2,4 milions el 2026; 3,9 el 2027 i 3,1 el 2028). D’aquesta manera, la ciutat s’acosta a centres d’innovació capdavanters com Londres o Seattle, que destinen al voltant d’un 4% a aquesta finalitat, i a altres referents en l’aplicació de models urbans d’IA com Nova York, Amsterdam o Hèlsinki.
"Barcelona ho té tot per liderar l’adopció responsable de la IA, té un gran futur com a ciutat", ha valorat Cristian Canton, director associat del Barcelona Supercomputing Center - Centre Nacional de Supercomputació (BSC-CNS). Així i tot, i tenint en compte la transformació radical que plantegen tecnologies com els agents autònoms d’IA generativa, ha advertit que aquest desplegament s’ha de fer amb cautela, ja que "és perillós córrer abans d’aprendre a caminar".
- El dia que Pasqual Maragall va fer 8.000 quilòmetres per reconèixer un bagenc
- Mor una persona en un accident laboral a Sant Fruitós de Bages
- La protectora de Manresa difon un vídeo per denunciar una dona que va abandonar un gos a les seves instal·lacions
- Alguns clients se senten orgullosos que sigui una dona, però d'altres en desconfien
- Els Mossos d'Esquadra investigaran la persona que va abandonar un gos a la protectora de Manresa
- Intenten esquivar un control a la C-16, a Castellbell, amb més de tres tones de cable de coure al camió i acaben detinguts per furt
- Els iranians creuen en la guerra perquè la fi del règim els donarà una millor vida
- La loteria del carrer Guimerà de Manresa dona un premi de La Primitiva de més d'un milió i mig d'euros