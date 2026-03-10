Quatre anys de retard
El nou Mercat de Montserrat de Barcelona obrirà el 21 de març amb una festa d’inauguració
Els veïns de Nou Barris estan convidats a una jornada festiva amb activitats familiars, animació i regals
Gisela Macedo
El barri de Les Roquetes, al districte barceloní de Nou Barris, celebrarà el dissabte 21 de març la inauguració del nou i esperat Mercat de Montserrat. L’Ajuntament de Barcelona, a través de l’Institut Municipal de Mercats, ha organitzat una festa popular per donar la benvinguda al modern equipament situat a la Via Favència, 241, que substituirà l’històric mercat que prestava servei al barri des del 1960.
La jornada festiva arrencarà a les 10.30 hores amb un espectacle d’animació a càrrec de la companyia Més Tumàcat. A les 11.00 hores serà el torn de la proposta familiar "De l’Hort al Plat i del Joc al Paladar" i, a les 13.00 h, l’esdeveniment acabarà amb una batucada. A més, segons ha anunciat el consistori, els assistents rebran un obsequi del mercat amb motiu de la inauguració.
L’obertura arriba després d’una llarga espera. Les obres van començar a la tardor del 2022 amb prop de dos anys de demora, en part per l’aturada provocada per la pandèmia, i el projecte s’estrena ara amb gairebé dos anys més de retard sobre el calendari inicial. Des d’aquest mes de març, el nou equipament substituirà, finalment, les antigues instal·lacions que durant més de sis dècades han estat un dels punts de trobada del veïnat.
Com ha explicat EL PERIÓDICO, s’estrenarà amb una vintena d'espais buits després d’una primera subhasta deserta. El supermercat del nou recinte, operat per la marca Aldi, es va avançar a les parades i ja va poder obrir al gener.
El projecte arquitectònic, dissenyat per ONA Arquitectes i amb un pressupost de 15.663.871 euros, ha apostat per l’eficiència energètica i per una integració més amable amb l’entorn urbà. Un dels principals reptes del disseny ha estat salvar el fort desnivell del terreny per crear un edifici accessible, obert i connectat amb el barri.
El resultat és un mercat més lluminós i contemporani. La nova coberta i els materials utilitzats creen un espai ampli i diàfan que trenca amb la imatge tradicional del mercat tancat i fosc. A això s’hi suma la incorporació de sistemes d’eficiència energètica, gestió intel·ligent de residus i una logística a les plantes subterrànies, per reduir les molèsties de l’activitat al carrer.
La intenció de l’ajuntament és que el nou Mercat de Montserrat es converteixi en un “pulmó social” per als barris de Roquetes i Canyelles. L’edifici s’ha concebut com una gran plaça coberta on conviuen les parades tradicionals de producte fresc amb nous usos veïnals pensats per dinamitzar l’entorn.
El trasllat de l’activitat al nou recinte també permetrà guanyar espai públic. Als voltants s’habilitarà la futura plaça de Roquetes, la urbanització de la qual hauria de començar quan el mercat estigui plenament operatiu. Pel que fa a l’antic edifici del mercat de Montserrat, el consistori ha assenyalat que serà parcialment enderrocat i que l’espai es destinarà a "nous usos" que gestionarà el districte.
