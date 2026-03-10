En negociació
Els abonaments gratuïts de Rodalies caduquen diumenge vinent dia 15: la Generalitat negocia una pròrroga amb Renfe i Transports
La consellera Paneque assegura que la mesura es prorrogarà "fins que tot el servei estigui obert", però no ha aprovat la resolució per allargar-la més enllà de diumenge vinent
Pau Lizana Manuel
La Generalitat està decidida a allargar els abonaments gratuïts de Rodalies i Regionals "fins que Rodalies funcioni de manera sostinguda". Així ho ha defensat aquest dimarts la consellera de Territori, Sílvia Paneque, que, tanmateix, no ha confirmat encara si la gratuïtat del servei es prorrogarà més enllà d'aquest diumenge 15 de març, quan caduquen tots els títols bonificats.
"Estem en un procés de diàleg amb Renfe i el ministeri [de Transports]", ha assegurat la titular de Territori, que preveu detallar "en els pròxims dies" amb quines condicions es donarà, si és que arriba a donar-se, la pròrroga de la gratuïtat. Des de l'accident de Gelida, que va fer aflorar centenars de deficiències en l'entramat ferroviari català i va provocar greus talls i restriccions de velocitat en gran part de les línies de Rodalies, els usuaris han pogut adquirir abonaments de 10 viatges de manera il·limitada per estalviar-se el cost dels títols habituals.
En un primer moment, la mesura havia de durar un mes des del dia que es va implantar –és a dir, del 24 de gener al 24 de febrer–. Tanmateix, al cap de pocs dies d'entrar en funcionament la mesura, el Govern va decidir allargar la gratuïtat fins al 15 de març, ja amb la previsió d'anar renovant la resolució fins que Rodalies recuperés el pols.
Ara, els usuaris viuen amb una certa inquietud la possibilitat que s'aixequi una mesura en una xarxa de Rodalies que encara presenta grans deficiències i on encara hi ha unes 200 limitacions temporals de velocitat, tot i que Adif i Transports ja hagin invertit més de 110 milions d'euros en obres d'emergència.
El cas de Tortosa
El cas és especialment greu entre els usuaris de l'Avant entre Tortosa i Cambrils. Els passatgers que necessiten desplaçar-se entre ambdues localitats gaudeixen, normalment, de tarifes de Regionals i no d'Alta Velocitat –ja que el seu tren circula únicament, de fet, per vies de velocitat convencional–. Tanmateix, com que es tracta d'un tren Avant, han de reservar necessàriament un seient amb antelació.
Fins ara, ho havien pogut fer introduint el codi d'un dels cartons gratuïts de Rodalies al web, però com que tots aquests títols estan caducats més enllà de dilluns, els usuaris no poden assegurar-se un lloc en aquests trens.
Caldrà veure, d'altra banda, com influeixen en la possible pròrroga de la gratuïtat les obres planificades als túnels del Garraf, que han de començar dilluns vinent.
