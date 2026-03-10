Mobilitat
Un tren Barcelona-Alacant queda aturat a les fosques en un túnel per una fallada elèctrica a Castelló
La caiguda de tensió va obligar a interrompre la circulació entre Vila-real i Castelló durant uns 35 minuts i va afectar un Euromed que viatjava cap a Alacant
Aitor Tezanos
Castellón
Un problema de manca de subministrament elèctric ha provocat que s'interrompi la circulació de trens a Castelló. La incidència s'ha solucionat al cap d'uns 35 minuts.
Cercanías València informava que la circulació s'havia interromput entre Vila-real i Castelló per aquesta causa. "Els trens aniran recuperant progressivament la seva freqüència de pas", indiquen des de la Línia C6.
La caiguda de tensió també va afectar, almenys, un altre tren, l'Euromed 01071 que cobria el trajecte entre Barcelona i Alacant. En aquest cas, va quedar aturat a les fosques al mig d'un túnel.
Estem treballant per ampliar aquesta informació.
