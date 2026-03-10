Acord amb les escoles
El Govern destina 390 milions a l’escola concertada
La partida econòmica, fins al 2030, es destinarà a despeses de funcionament, dotacions de plantilles i finançament de material escolar
Catalunya reajusta l’oferta educativa i canvia la concessió de concerts per la caiguda demogràfica
Olga Pereda
Un dia després de tancar un pacte «històric» amb els sindicats per augmentar el sou als docents de l’escola pública i dotar de recursos els centres perquè siguin més inclusius, el Govern ha tancat aquest dimarts un acord per a la millora dels recursos que rep a Catalunya l’escola concertada, finançada amb fons públics però de titularitat privada. La injecció econòmica, que té com a objectiu fer front a l’«infrafinançament» d’aquests centres, ascendirà a 391 milions d’euros fins al 2030. L’escola concertada, en teoria i per llei, hauria de ser gratuïta per a les famílies. A la pràctica no ho és per diversos motius. Entre els quals, un finançament públic insuficient, segons assegura el sector. Les famílies aporten unes quotes que, en teoria, són voluntàries.
El president, Salvador Illa, ha subscrit l’acord en un acte celebrat al Palau de la Generalitat amb els representants de les patronals del sector. Dilluns va firmar un pacte tancat amb els sindicats CCOO i UGT per apujar el salari dels docents catalans, reduir les ràtios i millorar l’atenció a l’escola inclusiva. El pacte, qualificat d’«històric» pel Govern, suposarà per als docents un augment del 30% del complement específic progressiu en quatre anys, un pagament de 50 euros per nit per als dies de colònies, 300 milions per a l’escola inclusiva i la disminució de ràtios en totes les etapes. Illa va assegurar que l’acord és el «més ambiciós» al qual s’ha arribat mai en educació.
Els 391 milions que aportarà el Govern a l’escola concertada entre el 2026 i el 2030 es distribuiran en tres àrees: despeses de funcionament (193,1 milions), dotacions de plantilles (155,9 milions) i finançament dels ajuts per a material escolar (les anomenades ‘motxilles escolars’, amb 41,9 milions).
Durant la seva intervenció, Illa ha destacat que aquest acord és «històric», ja que suposarà el primer augment de plantilles a l’escola concertada des del curs 1995-96, i ha posat en valor que dona continuïtat al firmat dilluns amb CCOO i UGT per a la xarxa pública. Els sindicats majoritaris (Ustec i Professors de Secundària-Aspepc) es van desmarcar per considerar-lo insuficient i mantenen les convocatòries de vaga per a la setmana del 16 de març.
Apujar el nivell educatiu
«S’ha de ser ambiciós i tenir actitud transformadora. Les coses no canvien d’un dia per l’altre ni en un curs, però estic convençut que veurem resultats positius a final de curs i que entre tots situarem el nivell educatiu de Catalunya a l’altura del que és capaç», ha dit Illa, segons informa Efe. Aquest acord de finançament de l’escola concertada beneficiarà els 345.000 alumnes, 20.000 docents i 700 escoles. L’acord ha sigut subscrit amb les patronals de l’escola concertada, FECC, AEC, FCCE i la Confederació de Centres Autònoms d’Ensenyament de Catalunya.
Un recent esbat elaborat per EsadeEcPol, posa de manifest que, a Espanya, hi ha un 13% de l’alumnat de la concertada que no paga quotes, mentre que un 18% fa una contribució econòmica molt baixa (menys de 20 euros al mes per alumne). En el costat oposat, el 10% de l’alumnat de la concertada assumeix el 45% de la despesa total. Segons l’informe, Catalunya, Madrid i Euskadi concentren el gruix de les quotes (70% del total) que paguen les famílies per l’educació concertada, un sistema educatiu que inclou des d’infantil fins a secundària (3 a 16 anys) i que és vigent des dels anys 80. En l’actualitat, tot i que amb un repartiment desigual, aquest tipus d’educació acapara el 30% de l’alumnat mentre que la xarxa pública absorbeix el 67% i amb prou feines un 4% està matriculat en centres privats autofinançats.
- El dia que Pasqual Maragall va fer 8.000 quilòmetres per reconèixer un bagenc
- Mor una persona en un accident laboral a Sant Fruitós de Bages
- La protectora de Manresa difon un vídeo per denunciar una dona que va abandonar un gos a les seves instal·lacions
- Alguns clients se senten orgullosos que sigui una dona, però d'altres en desconfien
- Els Mossos d'Esquadra investigaran la persona que va abandonar un gos a la protectora de Manresa
- Intenten esquivar un control a la C-16, a Castellbell, amb més de tres tones de cable de coure al camió i acaben detinguts per furt
- Els iranians creuen en la guerra perquè la fi del règim els donarà una millor vida
- La loteria del carrer Guimerà de Manresa dona un premi de La Primitiva de més d'un milió i mig d'euros