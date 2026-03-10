Catalunya posa en pausa l’impost als creuers
La Conselleria de Territori vol analitzar les conseqüències de la taxa i estudiar els gravàmens europeus abans de decidir si l’aplica o no.
G. C.
El Govern de la Generalitat deixa en suspens l’impost als creuers per l’emissió de CO2. El Departament de Territori, Habitatge i Transició Ecològica, malgrat que ja podria aplicar la taxa anunciada el 2023, ha optat per elaborar un estudi sobre les possibles conseqüències de la iniciativa per decidir si posar-la en marxa. La intenció de l’Executiu català és avaluar la situació després que el 2024 entri en vigor un sistema europeu que regeix els drets d’emissió de les companyies navals.El Govern de la Generalitat deixa, de moment, en suspens l’impost als creuers per l’emissió de CO2. El Departament de Territori, Habitatge i Transició Ecològica, malgrat que ja podria aplicar la taxa, anunciada el 2023 però que mai s’ha arribat a cobrar, ha optat per elaborar abans un estudi sobre les possibles conseqüències de la iniciativa per decidir més endavant si posar-la en marxa o no. La intenció de l’Executiu català és avaluar de nou la situació, després que el 2024 entrés en vigor un sistema europeu pel qual es regeixen els drets d’emissió de les companyies navieras.
"Malgrat que es va aprovar un avantprojecte de llei que es va traslladar al Parlament, el context actual obliga a valorar de manera integrada l’impost proposat el 2023 i la seva entrada en vigor", sosté la consellera Sílvia Paneque. El PSC, en l’última campanya electoral, ja va admetre que no veia clar el pla llançat pel Govern d’ERC, si l’impost no era el mateix a tota la UE, ja que podia perjudicar la competitivitat de les empreses locals. A més, l’impost no es va incloure en el pacte d’investidura entre socialistes i republicans, a diferència d’altres mesures a les quals es va acordar donar continuïtat."Pese que es va aprovar un avantprojecte de llei que es va traslladar al Parlament, el context actual obliga a valorar de manera integrada l’impost proposat en 2023 i la seva entrada en vigor", sosté la consellera Sílvia Paneque. El PSC, en realitat, a l’última campanya electoral, a través de Paneque, ja va admetre que no veia clar el pla llançat pel Govern d’ERC, si l’impost no era el mateix a tota la Unió Europea, ja que el gravamen, consideraven, podia perjudicar la competitivitat de les empreses locals. A més, l’impost no es va incloure en el pacte d’investidura entre socialistes i republicans, a diferència del que sí que va aconseguir altres mesures iniciades en el mandat de Pere Aragonès a què es va acordar donar continuidad.
La intenció d’obligar els grans barcos a pagar impostos cada vegada que atraca als ports catalans es va posar per primera vegada sobre la taula el 2017. La llei de canvi climàtic aprovada llavors exigia desplegar aquest gravamen. No obstant, la proposta no va avançar fins al 2023, quan el Govern aragonès va presentar la seva proposta: cobrar un euro per quilo d’òxid de nitrogen (NOx) i partícules en suspensió (PM10) generades.La intenció d’obligar als grans barcos a pagar imposats cada vegada que atraquen als ports catalans es va posar per primera vegada, almenys de manera seriosa, sobre la taula el 2017. La llei de canvi climàtic aprovada llavors exigia desplegar aquest gravamen. No obstant, la proposta no va començar a avançar fins a 2023, sis anys después, quan el Govern Aragonès va presentar la seva proposta, menys ambiciosa del previst inicialment: la idea era cobrar un euro per quilo d’òxid de nitrogen (NOx) i partícules en suspensió (PM10) generadas.
En xifres absolutes, es pretenia taxar amb 1.440 euros cada creuer per ancoratge al moll. En el cas dels vaixells de càrrega, l’impost no arribava als 500 euros i per als petrolers arribava als 3.000. Es preveia recaptar uns 7,5 milions d’euros a l’any a través del gravamen. Ara, gairebé una dècada després, creuers, vaixells de càrrega i petrolers continuen sense abonar aquesta taxa quan amarren a Barcelona, Tarragona i Palamós.En xifres absolutes, es pretenia taxar amb 1.440 euros a cada creuer per ancoratge al moll. En el cas dels vaixells de càrrega, l’impost no arribava als 500 euros i per als petrolers arribava als 3.000. En total, es preveia recaptar uns 7,5 milions d’euros a l’any a través del gravamen. Ara, gairebé una dècada després, creuers, vaixells de càrrega i petrolers continuen sense abonar aquesta polèmica taxa quan amarren a Barcelona, Tarragona i Palamós, les principals infraestructures que acullen a les embarcacions de més tamaño.
Nou règim
Paneque, en resposta a una pregunta parlamentària de la CUP sobre l’entrada en vigor de l’impost, posa el focus en el nou marc legislatiu: "L’any 2025 va ser el primer en el qual els drets d’emissió del nou sistema europeu es van entregar a les operadores". Des de fa un any, les empreses responsables dels barcos han de presentar davant d’Europa la justificació del diòxid de carboni, el metà i l’òxid nitrós que emeten.Paneque, en resposta a una pregunta parlamentària formulada per la CUP sobre quan s’aprovaria l’entrada en vigor de l’impost, posa el focus al nou marc legislatiu: "L’any 2025 va ser el primer en el qual els drets d’emissió del nou sistema europeu es van entregar a les operadores". Això significa que, des de fa un any, les empreses responsables dels barcos han de presentar davant Europa la justificació del diòxid de carboni, el metà i l’òxid nitrós que emeten per cobrir la contaminació que generan. Davant d’aquesta situació, la conselleria està estudiant el conjunt d’impostos ambientals en vigor.
