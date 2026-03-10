Gravamen a les emissions
Els creuers hauran de pagar un impost de 1.440 euros per atracar a Catalunya
Guillem Costa
Els grans barcos hauran de pagar impostos cada vegada que atraquin als ports de Catalunya (sobre tot Barcelona, Palamós i Tarragona). El Govern ha presentat finalment un compromís que ja acumulava dos anys de retard, exigit per la Llei del Canvi Climàtic, del 2017. Els barcos hauran de pagar una taxa d’un euro per quilo d’òxid de nitrogen (NO) i partícules en suspensió (PM).
¿Això, quina quantitat de diners suposarà? En total, es recaptaran, estima el Departament d’Acció Climàtica, 7,5 milions d’euros a l’any. Un creuer, per exemple, cada vegada que atraqui en un port, haurà de pagar de mitjana uns 1.440 euros. Els petrolers, uns 3.000 euros. I els vaixells portacontenidors, menys de 500 euros.
«Treballem per millorar la salut dels catalans. Apliquem ja l’impost als cotxes i ara toca gravar els barcos», afirma el conseller David Mascort.
Tots els barcos amb un volum superior a les 5.000 tones estaran obligats a pagar, però els barcos que estiguin electrificats i, per tant, emetin menys, no. «La idea és afavorir la transició d’aquest tipus d’embarcacions, perquè s’electrifiquin», detalla Mascort. També estaran bonificats els viatges en ferri a les balears i els barcos humanitaris.
De fet, la meitat dels barcos que hagin de pagar aquest impost, hauran d’abonar aproximadament uns 500 euros. «Es tracta d’una quantitat petita que no dissuadirà cap barco de venir a Barcelona», considera el conseller. L’impost podria entrar en vigor el 2025, si el Govern i el Parlament ho aproven abans de finals d’any.
Estem treballant per ampliar aquesta informació.
