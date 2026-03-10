Educació i sindicats pacten apujar 3.000 euros anuals als docents
Ustec es desmarca del pacte aconseguit amb CCOO i UGT, i manté les vagues. L’acord contempla també 300 milions d’euros per a l’escola inclusiva i la disminució de ràtios en totes les etapes.
Núria Marrón
El Departament d’Educació ha arribat a un acord amb CCOO i UGT, dos dels cinc sindicats presents a la Taula Sectorial, per millorar les condicions laborals i salarials del professorat català. L’Acord de país per l’educació inclou un increment del 30% del complement salarial autonòmic dels docents que s’aplicarà progressivament durant els pròxims quatre anys i que comportarà que el 2029 el professorat cobrarà uns 3.000 euros anuals més que ara, amb la qual cosa es convertirà en el tercer més ben pagat d’Espanya darrere d’Euskadi i Cantàbria (ara són els tercers per la cua).
L’acord també preveu el pagament de 50 euros per nit per als dies de colònies, 299 milions per reforçar l’escola inclusiva, 23,2 milions per a un complement retributiu al Personal d’Atenció Educativa (PAE) i un descens de ràtios en les etapes educatives. La inversió global del pacte ascendeix a 2.000 milions.
El Govern va qualificar ahir d’"històric" l’acord malgrat que els sindicats majoritaris (Ustec i Professors de Secundària-Aspepc) se’n van desmarcar per considerar-lo insuficient i mantenen les convocatòries de vaga per a la setmana del 16 de març; que serà per territoris de dilluns a dijous i conjunta a tot Catalunya el divendres 20 de març. La conselleria va dir que es tracta d’"un bon acord que dona resposta a les demandes de la comunitat educativa", va avançar que l’oferta "és definitiva" i no hi haurà més moviments per la seva banda i va emplaçar la resta de sindicats a "sumar-s’hi".
Un acord "ambiciós"
El president de la Generalitat, Salvador Illa, i els secretaris generals de CCOO i UGT, Belén López i Camil Ros, respectivament, van rubricar un acord que, en paraules d’Illa, és el "més ambiciós" al qual s’ha arribat mai en matèria educativa a Catalunya. El president va destacar el seu caràcter "integral", ja que inclou millores retributives, una reducció de les ràtios, més recursos per a l’escola inclusiva i la desburocratització del sistema. Permetrà, va dir, "una educació millor per a tothom, millorar la feina dels docents i l’aprenentatge dels alumnes".
L’increment salarial era una de les principals reivindicacions del professorat. El complement específic autonòmic no s’havia tocat des de l’any 2001. Ara augmentarà en un 30%. No serà de cop, sinó de manera progressiva al llarg dels pròxims quatre anys: l’increment serà del 8,5% aquest any; del 9% el 2027; del 6,25% el 2028 i també del 6,25% el 2029 fins a arribar a un increment del complement específic de 2.960,79 euros a infantil i primària, i de 3.027,49 euros a secundària, cosa que equival a uns 200 euros més al mes. Els beneficiaris seran 129.327 docents, incloent els de l’ensenyament públic com de la concertada. Aquests increments s’abonaran en un pagament únic cada any: aquest any durant el segon trimestre, i en els anys restants durant el primer trimestre.
El departament d’Esther Niubó també millorarà les retribucions de tot el personal d’atenció educativa (PAE), que inclou, per exemple, tècnics d’educació infantil, integradors socials o educadors d’educació especial, amb complements d’entre 290 euros i 473 euros mensuals, segons la seva categoria. En total, seran 23,2 milions d’euros per reconèixer la tasca d’aquests professionals.
20 alumnes per aula
La baixada de ràtios era un altre gran objectiu en les negociacions. Educació destinarà prop de 395 milions a reduir de manera progressiva el nombre d’alumnes al llarg dels dos pròxims cursos (26-27 i 27-28). Al final d’aquest període la ràtio en el segon cicle d’educació infantil i en la primària serà de 20 alumnes per aula; de 25 a l’ESO; de 30 a batxillerat; de 20 en els cicles bàsics d’FP i de 25 en els cicles mitjans i superiors.
Quant al reforç de l’educació inclusiva, el gruix dels gairebé 300 milions que inclou el pacte, 87,6 milions, es destinaran a consolidar 300 figures socioeducatives per impulsar la perspectiva orientadora i social. Es generalitzarà progressivament la dotació estructural de tècnics d’integració social a primària i educadors socials a secundària (a partir del 2027-2028).
Subscriu-te per seguir llegint
- El dia que Pasqual Maragall va fer 8.000 quilòmetres per reconèixer un bagenc
- Mor una persona en un accident laboral a Sant Fruitós de Bages
- La protectora de Manresa difon un vídeo per denunciar una dona que va abandonar un gos a les seves instal·lacions
- Alguns clients se senten orgullosos que sigui una dona, però d'altres en desconfien
- Els Mossos d'Esquadra investigaran la persona que va abandonar un gos a la protectora de Manresa
- Intenten esquivar un control a la C-16, a Castellbell, amb més de tres tones de cable de coure al camió i acaben detinguts per furt
- La loteria del carrer Guimerà de Manresa dona un premi de La Primitiva de més d'un milió i mig d'euros
- Una família històrica de Cerdanya dona a l'Arxiu pergamins del segle XIV trobats a les golfes