Élite Taxi proposa convertir els VTC en llicències temporals de taxi
Es tracta d’una mesura per evitar la judicialització de la llei, que comença la seva tramitació demà, i que resol les demandes de les plataformes amb autoritzacions per a un període de vuit anys.
Glòria Ayuso
Convertir tots els VTC en taxis és la solució que podria resoldre l’actual guerra oberta entre els dos bàndols. Demà iniciarà el seu tràmit parlamentari la nova llei per regular les activitats de transport en vehicles de fins a nou places i Élite Taxi, principal representant dels taxistes, assegura que cedeix per facilitar un acord entre totes les parts. El seu portaveu, Tito Álvarez, és favorable que els grups parlamentaris presentin una esmena que permeti als titulars d’autoritzacions de VTC vigents bescanviar-les per una llicència de taxi municipal amb una durada d’un màxim de vuit anys.
El sindicat indica que ha tractat àmpliament la proposta amb el PSC, Junts, ERC, els Comuns i la CUP, els cinc grups parlamentaris que van registrar al setembre la iniciativa legislativa. La nova llei busca resoldre un conflicte enquistat des que el 2014 els VTC van començar a donar servei al carrer. Amb el temps, s’han erigit com un servei alternatiu al taxi, que en el seu cas continua operant sota uns preus i un servei regulats per l’Administració.
El text del qual es parteix proposa que las noves llicències urbanes s’atorguin únicament a taxis, cosa que suposaria erradicar els VTC. Per donar-los sortida, es podrien adherir a una nova figura, els vehicles d’alta disposició, per als quals s’estableixen unes condicions molt clares que els diferencien dels taxis: s’hauran de contractar amb un mínim de dues hores d’antelació i oferir un servei a l’usuari de com a mínim una hora seguida. D’aquesta manera es tornaria a la situació inicial, quan els primers VTC, abans d’equiparar-se al taxi, cobrien una demanda de transport en els congressos, els serveis vip, casaments i grans esdeveniments. Però, lògicament, la proposta no agrada en absolut a les plataformes ni als propietaris de les flotes. D’aquesta manera, es presenten dos problemes: la judicialització de la nova llei i que, amb la desaparició d’autoritzacions de VTC, no es doni resposta a la gran demanda del servei a l’àrea metropolitana de Barcelona. La possibilitat que els titulars de VTC puguin bescanviar les seves autoritzacions per llicències de taxi buscaria solucionar tots dos aspectes, va defensar Álvarez.
Oferta i llocs de treball
En cas de prosperar aquesta nova proposta, els titulars d’autoritzacions podrien elegir si la bescanvien per una llicència temporal de taxi o s’acullen a la nova figura de vehicle d’alta disposició. Es pretén així combatre els arguments que fins ara ha esgrimit el sector per tombar la llei. Tant Unauto, patronal de les forquilles de llicències, com les plataformes Uber, Cabify i Bolt han indicat que l’actual text suposa deixar sense feina a 4.250 conductors.
Al volant d’aquests vehicles hi ha principalment "conductors joves i immigrants" que troben en aquesta activitat un mitjà de subsistència, segons també ha denunciat el Sindicat Lliure de Transport (SLT). La llicència temporal de vuit anys "duplicaria els quatre anys que les sentències judicials han establert per compensar els propietaris d’autoritzacions de VTC i caurien tots els contenciosos que hi ha als jutjats", assegura Élite Taxi.
La proposta d’esmena indica que totes les noves llicències de taxi siguin temporals i impossibilita convertir-les en un negoci mitjançant la seva compravenda. No obstant, la norma no té caràcter retroactiu, de manera que els actuals propietaris mantindrien els seus privilegis, conservant la propietat i el dret de vendre la llicència. El portaveu d’Élite Taxi considera que l’obligació de tots els vehicles d’instal·lar-se un sistema de geolocalització permetrà una gestió adequada de tota la flota, assegurarà que s’acudeixi on hi hagi més demanda i evitarà les males praxis tant del taxi com dels VTC.
La proposta manté un règim sancionador ferm, amb multes que van des dels 250 euros per infraccions lleus fins als 6.000 euros i suspensió o retirada de llicència per circular sense autorització o falsificar documents, i de fins a 4.000 per captar clients sense precontractació, no comunicar serveis o incomplir els requeriments tècnics. Per a Álvarez, resulta també clau que les plataformes d’intermediació estaran subjectes a tota la regulació i seran corresponsables que els vehicles que operen sota el seu paraigua compleixin la normativa.
