Els experts veuen inviable elevar l’R1 i defensen protegir l’actual traçat

Les veus consultades adverteixen que l’obra costaria entre 25 i 50 milions el quilòmetre, els murs seguirien exposats a l’onatge i existeixen dificultats tècniques.

Tren de Rodalies al seu pas per Badalona. | ZOWY VOETEN

P. l. M.

Barcelona

El debat sobre com salvaguardar la línia R1 de Rodalies al seu pas pel Maresme dels temporals i l’onatge que, constantment, minven el seu servei s’ha reactivat en els últims dies. Fins ara les opcions recurrents havien sigut traslladar-la a l’interior de la comarca en un traçat que hauria de ser més o menys paral·lel a la C-32 o de soterrar-la en bona part dels municipis pels quals transcorre, cosa que implicaria una obra faraònica. El ministre de Transports, Óscar Puente, que és el competent en la planificació sobre la infraestructura de Rodalies, obre la porta a una tercera opció: alçar la via en alguns trams. La idea no agrada als experts per raons tècniques i econòmiques.

Entre 10 i 15 anys d’obres

Per al professor de l’Escola Tècnica Superior d’Enginyeria de Camins de la UPC, Zacarías Grande, construir un pont sobre el traçat actual de l’R1 és una opció, però no la més preferible. D’una banda, malgrat ser més barat que soterrar la línia –actuació que l’expert xifra entre 50 i 80 milions el quilòmetre–, el preu per pagar continua sent exageradament alt. "Un pont sobre la línia actual costa entre 25 i 50 milions d’euros el quilòmetre", explica Grande, que aclareix també que els pilars i murs d’aquests trams elevats continuarien rebent, de tota manera, l’impacte de l’onatge i els temporals. A més, una obra d’aquesta magnitud s’allargaria entre "uns 10 o 15 anys", temps en què el servei estaria paralitzat. L’opció per esquivar el tall en aquest cas, apunta Grande, seria "sobreelevar la línia" de manera que l’obra no interrompria la circulació de trens. "Se sol utilitzar en carreteres i en punts molt concrets de la via [...] però en ferrocarril seria molt car".

Grande advoca per construir un fals túnel o un paret de grans dimensions que frenés els embats constants del mar i els temporals. "És més econòmic, no afectaria el trànsit de la línia i protegiria tots els elements propensos a rovellar-se", afegeix.

