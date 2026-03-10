L’abocador de Santa Quitèria torna a registrar infraccions
Després de detectar residus no autoritzats a la instal·lació de Vilanova del Vallès, els Agents Rurals avisen l’Agència de Residus perquè obri un expedient.
Guillem Costa
Les irregularitats es repeteixen a l'abocador de Santa Quitèria, a Vilanova del Vallès, molt a prop del curs del riu Besòs. En les últimes setmanes, el cos d'Agents Rurals de la Generalitat va detectar de nou la presència de residus que no estan permesos en aquestes instal·lacions. Segons ha pogut saber EL PERIÓDICO, els Rurals, després d'acreditar la mala praxi reiterada, van avisar l'Agència de Residus de Catalunya (ARC) perquè obrís un expedient a l'empresa, Gestora de Runes del Vallès, que forma part del grup Acciona.
El dipòsit de Santa Quitèria està pensat per rebre runa de la construcció, un tipus de residu que en representa més del 40% dels que es generen a Catalunya. Entre aquests rebutjos, solen incloure's materials com a formigó, maons, ceràmica, pedres i terra. No obstant, en aquest abocador del Vallès, el cos d'Agents Rurals va constatar la presència de plàstics i altres restes no permesos. La comprovació es va realitzar a través de diverses inspeccions i en totes elles es van trobar 'impropis', que és com es cataloguen els residus que no s'haurien d'admetre en un dipòsit especialitzat.
Sanció de 1.000 euros
A partir d'ara, les pròximes accions dependran de l'ARC, que fa poc més d'un any ja va imposar una sanció de 100.000 euros a la companyia expedientada per irregularitats en la gestió dels residus al mateix recinte. Llavors, l'Agència va optar per tancar de forma preventiva el dipòsit fins que no es retiressin els plàstics i els elements que no s'havien d'emmagatzemar en la infraestructura. No obstant, al cap d'un temps l'activitat es va reprendre i no hi va haver més sancions. L'empresa s'exposa a una sanció similar o major i a un altre tancament temporal de l'activitat.
A Vilanova del Vallès, els Rurals van actuar després de l'avís dels veïns, que van alertar de la presència de plàstics i altres elements entre la runa de la construcció. El problema d'incloure 'impropis' a la barreja és que poden contaminar els terres, en cas que la sorra obtinguda després del procés de reciclatge es deixi en el medi natural.
L'associació Recuperem Santa Quitèria, a més, que qualifica els fets com un "atemptat mediambiental", es queixa també de la pudor, una conseqüència que rarament hauria de tenir lloc en un abocador pensat per a residus de la construcció. Fonts pròximes a la investigació detallen que també es va trobar escombraries genèriques, del contenidor gris, a l'abocador, el que explicaria els episodis de pudor.
Es pot assenyalar que l'abocament d'aquests residus no autoritzats complica el posterior reciclatge que es porta a terme en les plantes de tractament. Normalment, a partir dels rebutjos procedents de les obres, s'obtenen graves i altres materials que s'utilitzen de nou per a la construcció, per exemple per als fonaments d'un edifici o per al compactat de carrers i places. En altres ocasions, els residus es trituren i s'utilitzen per omplir de terra terrenys excavats per pedreres.
