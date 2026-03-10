El nou Mercat de Montserrat obrirà el dia 21 amb una festa
Gisela Macedo
El barri de les Roquetes, a Nou Barris, celebrarà el 21 de març la inauguració del nou Mercat de Montserrat. L’Ajuntament, a través de l’Institut Municipal de Mercats, ha organitzat una festa popular per donar la benvinguda al modern equipament a la Via Favència, 241, que substituirà el mercat que donava servei al barri des de 1960.El barri de Les Roquetes, al districte barceloní de Nou Barris, celebrarà el dissabte 21 de març la inauguració del nou i esperat Mercat de Montserrat. L’Ajuntament de Barcelona, a través de l’Institut Municipal de Mercats, ha organitzat una festa popular per donar la benvinguda al modern equipament situat en la Via Favència, 241, que substituirà a l’històric mercat que donava servei al barri des de 1960. La jornada festiva s’iniciarà a les 10.30 hores amb un espectacle d’animació a càrrec de la companyia Més Tumàcat. A les 11.00 hores serà el torn de la proposta familiar De l’hort al plat i del joc al paladar i, a les 13.00 hores, l’esdeveniment acabarà amb una batucada. Els assistents rebran un obsequi del mercat amb motiu de la inauguració.La jornada festiva arrencarà a les 10.30 hores amb un espectacle d’animació a càrrec de la companyia Més Tumàcat. A les 11.00 hores serà el torn de la proposta familiar "De l’Hort al Plat i del Joc al Paladar" i, a les 13.00 h, l’esdeveniment acabarà amb una batucada. A més, segons ha anunciat el consistori, els assistents rebran un obsequi del mercat amb motiu de la inauguració. L’obertura arriba després d’una llarga espera. Les obres van començar la tardor del 2022 amb prop de dos anys de demora, en part per la pandèmia, i el projecte s’estrena ara amb gairebé dos anys més de retard. S’estrenarà amb una vintena d’espais buits després d’una subhasta deserta. El supermercat del nou recinte, operat per Aldi, va obrir ja al gener.Com ha explicat EL PERIÓDICO, s’estrenarà amb una vintena d’espais buits després d’una primera subhasta deserta. El supermercat del nou recinte, operat per la marca Aldi, es va avançar a les parades i va poder obrir ja al gener.
Principals reptes
El projecte arquitectònic, dissenyat per ONA Arquitectes i amb un pressupost de 15.663.871 euros, ha apostat per l’eficiència energètica i una integració més amable amb l’entorn urbà. Un dels principals reptes ha sigut salvar el fort desnivell del terreny per crear un edifici accessible i connectat amb el barri.El projecte arquitectònic, dissenyat per ONA Arquitectes i amb un pressupost de 15.663.871 euros, ha apostat per l’eficiència energètica i per una integració més amable amb l’entorn urbà. Un dels principals reptes del disseny ha sigut salvar el fort desnivell del terreny per crear un edifici accessible, obert i connectat amb el barri. El resultat és un mercat més lluminós i contemporani. La nova coberta i els materials utilitzats creen un espai ampli i diàfan que trenca amb la imatge tradicional del mercat tancat i fosc.
